Ιράν: Σειρά χτυπημάτων στο νησί Χαργκ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκαν την Τρίτη στο νησί Χάργκ του Ιράν, το βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου από την Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η αιτία των εκρήξεων δεν έχει γίνει γνωστή ενώ το Mehr ανέφερε πως το Χαργκ δέχθηκε «αρκετές επιθέσεις».

Σημειώνεται πως οι νησί διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και έχει ήδη δεχτεί πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις στις 14 Μαρτίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε υποστηρίξει ότι καταστράφηκε κάθε στρατιωτικός στόχος στο νησί, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπέστησαν ζημιές πετρελαϊκές υποδομές.

Από την πλευρά του Ισραήλ, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την Τρίτη μια η «εκτεταμένη» σειρά αεροπορικών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές του Ιράν, χωρίς να κάνει λόγο για τα σημεία των επιθέσεων.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν δεκάδες εγκαταστάσεις υποδομής του ιρανικού καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) εκπνέει το τελεσίγραφο που είχε δώσει ο Τραμπ στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς έχει απειλήσει πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.