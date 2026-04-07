Ιράν: Κάλεσμα σε πολίτες να δημιουργήσουν ανθρώπινες «αλυσίδες» γύρω από πυρηνικούς σταθμούς

Το Ιράν κάλεσε «όλους τους νέους, αθλητές, καλλιτέχνες, φοιτητές, φοιτητές πανεπιστημίου και τους καθηγητές τους» να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τους πυρηνικούς σταθμούς ενόψει των απειλούμενων αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

«Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που αποτελούν το εθνικό μας κεφάλαιο και κεφάλαιο, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε γούστο ή πολιτική άποψη, ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στην ιρανική νεολαία», είπε ο Αλιρεζά Ραχίμι, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση ως ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, καθώς εξέδωσε την βιντεοκλήση σε δελτίο ειδήσεων.

Το Ιράν έχει σχηματίσει ανθρώπινες αλυσίδες στο παρελθόν γύρω από τους πυρηνικούς του σταθμούς σε περιόδους αυξημένων εντάσεων με τη Δύση.