Ένοπλη επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός ένας από τους τρεις δράστες - Δύο αστυνομικοί τραυματίες (vids)

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε, τονίζοντας ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών βρίσκεται σε εξέλιξη για το περιστατικό με πυροβολισμούς μπροστά από το προξενείο του Ισραήλ. Τραυματίες και δύο αστυνομικοί.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της ΤουρκίαςΜουσταφά Τσιφτσί «τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα κτίρια Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί.

Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».

Το ρεπορτάζ του CNN Turk

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, οι δράστες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον 7ο όροφο όπου βρίσκεται το προξενείο.

Ωστόσο, οι φύλακες ασφαλείας στην πόρτα και οι αστυνομικές ομάδες του Αστυνομικού Τμήματος της Κωνσταντινούπολης παρατήρησαν την κατάσταση. Δύο από τους δράστες εθεάθησαν να φέρουν όπλα με μακριά κάννη. Όταν η προειδοποίηση «σταματήστε» της αστυνομίας αντιμετωπίστηκε με πυροβολισμούς, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο δράστες εξουδετερώθηκαν από αστυνομικές ομάδες. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί την αστυνομία.

April 7, 2026

Η αστυνομία εκτίμησε ότι στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο και να φτάσει στο προξενείο στον 7ο όροφο. Ωστόσο, αφού οι αστυνομικές ομάδες ανταπέδωσαν τα πυρά, πυροβολήθηκε και συνελήφθη τραυματίας.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί στην περιοχή και εξετάζεται επίσης η πιθανότητα άλλων δραστών. Από την άλλη πλευρά, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών. Οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για θεραπεία.», αναφέρει το CNN Turk.

Επίσημη έρευνα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανέφερε πως για τον περιστατικό έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

«Μετά από αναφορές για ήχους πυροβολισμών στην περιοχή του ισραηλινού προξενείου που βρίσκεται στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν ανατεθεί οι εργασίες σε έναν αναπληρωτή εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς· οι εισαγγελείς μας έφτασαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας μας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, συνεχίζονται οι εργασίες με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, ενώ η έρευνα διεξάγεται με σχολαστικότητα και πολυδιάστατο τρόπο».