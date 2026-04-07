IDF: Καταστρέψαμε μία από τις λίγες εναπομένουσες εγκαταστάσεις του Ιράν όπου κατασκευάζονταν πύραυλοι

Οι IDF επιβεβαίωσαν χθες τον βομβαρδισμό μιας άλλης πετροχημικής εγκατάστασης στο Ιράν, λέγοντας ότι ήταν «μία από τις λίγες εναπομένουσες εγκαταστάσεις» που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υλικών για βαλλιστικούς πυραύλους.

🎯🧪STRUCK: A key petrochemical compound in Shiraz.



The facility was one of the last remaining compounds producing critical chemical components for explosives and materials for developing ballistic missiles in Iran.



Simultaneously, the IDF struck a large ballistic missile array… pic.twitter.com/bU61LNOTqd — Israel Defense Forces (@IDF) April 7, 2026

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το πετροχημικό συγκρότημα Marvdasht, κοντά στο Shiraz, ώρες αφότου η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε τη μεγαλύτερη πετροχημική εγκατάσταση του Ιράν στο Asaluyeh.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι η εγκατάσταση κοντά στο Shiraz «χρησιμοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν για την παραγωγή νιτρικού οξέος, μιας ουσίας απαραίτητης για την κατασκευή εκρηκτικών και πρόσθετων υλικών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων».

Παράλληλα, τόνισαν ότι η τοποθεσία ήταν «ένα από τα λίγα εναπομείναντα συγκροτήματα για την παραγωγή βασικών χημικών συστατικών για εκρηκτικά και υλικά βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν», μετά τις επιθέσεις στην πετροχημική εγκατάσταση στο Asaluyeh και πρόσθετες εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν στο νότιο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

«Με αυτόν τον τρόπο, ο IDF επιδείνωσε τη ζημιά στις στρατιωτικές δυνατότητες του καθεστώτος, με έμφαση στις δυνατότητες παραγωγής όπλων που βασίζονταν σε εξαρτήματα από την εγκατάσταση», αναφέρει ο στρατός.

Επίσης χθες, η Ισραηλινή Αεροπορία έπληξε μια εγκατάσταση των δυνάμεων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στο βορειοδυτικό Ιράν, από την οποία, σύμφωνα με τον στρατό, εκτοξεύτηκαν δεκάδες πύραυλοι προς το Ισραήλ.

«Η τοποθεσία χτυπήθηκε ενώ στρατιώτες και διοικητές της συστοιχίας πυραύλων επιχειρούσαν εντός αυτής για να προωθηθούν και να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και άλλων χωρών», αναφέρει η Ισραηλινή Αεροπορία.