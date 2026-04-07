Ο Θ. Τσουλκανάκης στα Μακεδονικά Νέα

Πίεση στα νεόδμητα ακίνητα προς το τέλος της χρονιάς, αδυναμία της αγοράς να ακολουθήσει τις υψηλές ζητούμενες τιμές και κίνδυνο μεταφοράς της ζήτησης στα μεταχειρισμένα και αργότερα στις μισθώσεις βλέπει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Θανάσης Τσουλκανάκης, μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα. Όπως επισημαίνει, η διεθνής οικονομική αστάθεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δεν έχει ακόμη περάσει άμεσα στην κτηματαγορά, όμως οι συνέπειες αναμένονται κυρίως στην αγορά κατοικίας και ειδικά στο νεόδμητο, ενώ ήδη από το φθινόπωρο του 2025 καταγράφεται χαμηλότερη δυναμική σε κατοικία και επαγγελματικά ακίνητα.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr