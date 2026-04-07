Ουκρανία: Η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με δορυφορικές εικόνες για στοχευμένες επιθέσεις

Ρωσικοί δορυφόροι έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες λεπτομερείς απεικονίσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων τοποθεσιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με στόχο να ενισχύσουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις και άλλους στόχους, σύμφωνα με αξιολόγηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Τα συμπεράσματα, τα οποία εξέτασε το Reuters, αναφέρουν επίσης ότι Ρώσοι και Ιρανοί χάκερ συνεργάζονται στον κυβερνοχώρο. Η έκθεση αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Ρωσία παρείχε μυστική υποστήριξη στο Ιράν, μετά την έναρξη των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την αχρονολόγητη αξιολόγηση, ρωσικοί δορυφόροι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 24 αποστολές επιτήρησης σε περιοχές 11 χωρών της Μέσης Ανατολής, στο διάστημα από 21 έως 31 Μαρτίου, καλύπτοντας συνολικά 46 «στόχους». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αμερικανικές και άλλες στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια και πετρελαϊκές υποδομές.

Λίγες ημέρες μετά τις συγκεκριμένες καταγραφές, στρατιωτικές βάσεις και αρχηγεία δέχθηκαν επιθέσεις με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοιχείο που, σύμφωνα με την αξιολόγηση, υποδηλώνει ένα σαφές επιχειρησιακό μοτίβο.

Δυτική στρατιωτική πηγή, καθώς και ξεχωριστή περιφερειακή πηγή ασφαλείας, δήλωσαν στο Reuters ότι οι πληροφορίες τους επιβεβαιώνουν αυξημένη ρωσική δορυφορική δραστηριότητα στην περιοχή και αναφέρουν ότι σχετικές εικόνες κοινοποιήθηκαν στο Ιράν.

Εννέα αποστολές επιτήρησης επικεντρώθηκαν σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, εκ των οποίων πέντε πάνω από τη Στρατιωτική Πόλη Βασιλιά Χαλίντ, κοντά στο Χαφάρ Αλ-Μπατίν. Σύμφωνα με την ουκρανική αξιολόγηση, η δραστηριότητα αυτή φαίνεται να σχετίζεται με προσπάθειες εντοπισμού στοιχείων του αμερικανικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας THAAD.

Παράλληλα, περιοχές στην Τουρκία, την Ιορδανία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τέθηκαν υπό δορυφορική παρακολούθηση δύο φορές, ενώ περιοχές στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Ιράκ και το Μπαχρέιν, καθώς και η ναυτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, καταγράφηκαν μία φορά.

Η αξιολόγηση επισημαίνει επίσης μια αναδυόμενη τάση: οι ρωσικοί δορυφόροι παρακολουθούν συστηματικά τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG.