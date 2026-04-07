Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα απειλή έρχεται έπειτα από σειρά αλλεπάλληλων τελεσιγράφων και αναβολών τις τελευταίες ημέρες, με την ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να κορυφώνεται.

Όπως αποτυπώνει σε ανάλυσή του το BBC, η πίεση της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη εντάθηκε σταδιακά μέσα σε διάστημα λιγότερο των τριών εβδομάδων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μεταβάλλει επανειλημμένα τα χρονοδιαγράμματα και να κλιμακώνει τη ρητορική του σχετικά με τις πιθανές στρατιωτικές επιλογές.

Αναλυτικά, τα τελεσίγραφα και οι απειλές του Τραμπ όλο αυτό το διάστημα

Πρώτο τελεσίγραφο: Στις 21 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «χτυπήσει και θα ισοπεδώσει» σταθμούς παραγωγής ενέργειας, «ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους», εάν το Ιράν δεν άνοιγε ξανά τη θαλάσσια οδό εντός 48 ωρών.

Δεύτερο τελεσίγραφο: Δύο ημέρες αργότερα, έκανε λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» μεταξύ των δύο χωρών και ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές.

Τρίτο τελεσίγραφο: Στις 27 Μαρτίου, ανέφερε ότι μεταθέτει για άλλες 10 ημέρες την επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», μεταφέροντας την προθεσμία στις 6 Απριλίου.

Προειδοποίηση 48 ωρών: Την Παρασκευή, καθώς πλησίαζε η διορία της 6ης Απριλίου, προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει «48 ώρες» πριν εξαπολύσει «την απόλυτη κόλαση».

Ακόμη μία προειδοποίηση: Σε ανάρτησή του την Κυριακή, επανέλαβε την απειλή, λέγοντας ότι «η Τρίτη θα είναι ημέρα σταθμών ενέργειας και γεφυρών», ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτηση προσδιόρισε την ώρα: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής».

Η τελευταία απειλή: Την Τρίτη, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε και δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί».