Axios: Ο Τραμπ ίσως πάρει πίσω το τελεσίγραφο, αν δει πως είναι πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καθυστερήσει την προγραμματισμένη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια διπλωματική συμφωνία είναι εφικτή, ανέφεραν δημοσιεύματα των ΜΜΕ, επικαλούμενα δημοσίευμα του Axios.

Το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στο να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από τις συνεχιζόμενες συνομιλίες, αν και δεν είναι σαφές αν το Ιράν είναι διατεθειμένο να κάνει τις απαραίτητες παραχωρήσεις.

Ταυτόχρονα, ο Λευκός Οίκος έχει αμφιβολίες για την παράταση της τρέχουσας προθεσμίας ξανά, υποδηλώνοντας ότι ο χρόνος για διπλωματία μπορεί να εξαντλείται, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η ιρανική απάντηση στην τελευταία πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ έχει περιγραφεί ως «σκληρή», αλλά οι αξιωματούχοι την θεωρούν ως μια διαπραγματευτική τακτική και όχι ως μια ολοκληρωτική απόρριψη, σύμφωνα με το Axios.

Όλα αυτά ενώ είναι σε ισχύ η προθεσμία του Τραμπ για το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ έως τις 03:00 π.μ. την Τετάρτη.

Ο Τραμπ απείλησε να χτυπήσει τον σταθμό παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ έχει γίνει κατ' ιδίαν λιγότερο αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και προετοιμάζεται ολοένα και περισσότερο να εκδώσει τελικές εντολές για επιθέσεις ήδη από το βράδυ της Τρίτης, πρόσθεσαν τα δημοσιεύματα.