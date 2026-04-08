Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο των 10 σημείων του Ιράν

Το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός και παράλληλες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, θέτοντας ως βάση των διαπραγματεύσεων ένα ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων.

Το σχέδιο των 10 σημείων του Ιράν:

Όπως ανέφερε το Ιράν μέσω ανάρτησης στο X το σχέδιο των 10 σημείων περιλαμβάνει τα εξής:

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα

2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ

3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

شروط #ایران:

-عدم تجاوز

-استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز

-پذیرش غنی سازی

-رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه

-خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام

-پرداخت خسارت ایران

-خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه

-توقف جنگ در همه جبهه‌ها ازجمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان https://t.co/Q3mDcdCgeC — پاد (@PadDolat) April 7, 2026

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε την αποδοχή της πρότασης για εκεχειρία δύο εβδομάδων υπό την προϋπόθεση του άμεσου ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ και ανέφερε ότι η πρόταση των 10 σημείων από το Ιράν αποτελεί μια βάση για τις διαπραγματεύσεις.

Πώς το Ιράν αποδέχτηκε τη συμφωνία

Η αποδοχή της εκεχειρίας από το Ιράν προήλθε έπειτα από έντονες διπλωματικές πιέσεις και παρέμβαση της Κίνας, η οποία ζήτησε από την Τεχεράνη να επιδείξει ευελιξία και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Η απόφαση ελήφθη σε συνθήκες αυξανόμενης ανησυχίας για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω πιθανών ζημιών σε κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, η κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε από τον νέο ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δημοσίευσε δήλωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στην οποία δηλώνει ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις».