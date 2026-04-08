Τραμπ: Δύο εβδομάδες εκεχειρία με το Ιράν εφόσον ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει στο άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Τραμπ στην ίδια ανάρτηση αναφέρει ότι η οι δύο πλευρές βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ακολούθησε την έκκληση της τελευταίας στιγμής από τον Πακιστανό πρωθυπουργό προς τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη κατά δύο εβδομάδες και προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ «για να δοθεί χώρος στη διπλωματία».

