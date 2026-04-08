Πτώση 16% στο πετρέλαιο με φόντο την εκεχειρία

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν κατακόρυφη πτώση τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2:00 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό σημείωνε βουτιά της τάξης του 16,38% στα 94,45 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη, το Brent σημείωνε πτώση της τάξης του 5,78% στα 103,42 δολάρια το βαρέλι.

«Με βάση τις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, κατά τις οποίες μου ζήτησαν να αναστείλω τη καταστροφική δύναμη που θα αποστέλλεται απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στην ΠΛΉΡΗ, ΆΜΕΣΗ και ΑΣΦΑΛΉ ΑΝΟΙΓΜΆ του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να βομβαρδίσει κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, εάν οι ηγέτες του δεν τηρούσαν την προθεσμία που τους είχε δώσει. Μάλιστα, την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να καταστρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό του Ιράν.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, είχε ζητήσει από τον Τραμπ να αναβάλει την προθεσμία του κατά δύο εβδομάδες, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Σαρίφ ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ως ένδειξη καλής θέλησης.

Οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών έχουν καταρρεύσει λόγω των επιθέσεων του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διακοπή στον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο στην ιστορία.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου διέρχονταν από τα Στενά πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η στενή θαλάσσια οδός συνδέει τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου με τις παγκόσμιες αγορές.