Το Ιράν απαντά στο τελεσίγραφο του Τραμπ: Χρησιμοποιεί παιδιά και γυναίκες ως «ανθρώπινες ασπίδες» σε γέφυρες και εργοστάσια (vids)

Το Ιράν απηύθυνε κάλεσμα προς τη νεολαία της χώρας να σχηματίσει ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχει απειλήσει να βομβαρδίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μόλις λήξει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει προς την ιρανική ηγεσία για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η προθεσμία εκπνέει στις 03:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδος).

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου ότι μέσα σε τέσσερις ώρες από τη λήξη του τελεσιγράφου «όλες οι γέφυρες και οι ενεργειακοί σταθμοί θα έχουν καταστραφεί».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Ιράν κάλεσαν φοιτητές, καλλιτέχνες και αθλητές να συμμετάσχουν στις «ανθρώπινες ασπίδες» από τις 14:00 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδος).

JUST IN - Iran is mobilizing human chains around critical infrastructure in the country ahead of Trump’s deadline: media reports pic.twitter.com/8difuu93wn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 7, 2026

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency) pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep — The Cradle (@TheCradleMedia) April 7, 2026

The people of Tabriz, in northwestern Iran and one of the cities that has endured the most bombing by the US and Israel, have formed a human chain around power plants. https://t.co/CHwvCa2uCN pic.twitter.com/e1zeZkMsWQ — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 7, 2026

«Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν εθνικό πλούτο και κεφάλαιο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική άποψη, ανήκουν στο μέλλον του Ιράν και στους νέους του Ιράν», δήλωσε ο Αλιρεζά Ραχιμί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Νεολαίας και Εφήβων, σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη συμμετοχή των νέων σε όλη τη χώρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα θα σχηματιστεί γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα αποτελέσει ένδειξη της δέσμευσης της νεολαίας για την προστασία των υποδομών της χώρας και την οικοδόμηση ενός λαμπρού μέλλοντος».