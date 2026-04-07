Ιερουσαλήμ: Δρακόντεια μέτρα στην Παλιά Πόλη εν μέσω πολέμου - Περιορισμένη η πρόσβαση στους ιερούς τόπους

Υπό άκρως αυστηρά μέτρα εξελίσσεται η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ιερουσαλήμ, με την πρόσβαση στους σημαντικότερους θρησκευτικούς χώρους να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, εν μέσω του πολέμου.

Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στην Πύλη της Γιάφα

Στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, στην Πύλη της Γιάφα, η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας είναι αυξημένη, με ελέγχους σε όσους επιχειρούν να εισέλθουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η περιοχή, όπου βρίσκονται οι σημαντικότεροι τόποι προσκυνήματος, λειτουργεί υπό αυστηρό καθεστώς ελέγχου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Περιορισμένη πρόσβαση στο Τείχος των Δακρύων

Η πρόσβαση στο Τείχος των Δακρύων γίνεται με αυστηρό περιορισμό:

Επιτρέπεται η είσοδος έως 100 ατόμων κάθε φορά

Η επόμενη ομάδα εισέρχεται μόνο αφού αποχωρήσει η προηγούμενη

Τα μέτρα αποσκοπούν στον έλεγχο της ροής των πιστών και στην αποφυγή συνωστισμού.

Κλειστός ο Ναός της Αναστάσεως

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο και για τον Ναός της Αναστάσεως, ο οποίος παραμένει κλειστός για το κοινό.

Παρά τις προσπάθειες πιστών να εισέλθουν, η αστυνομία δεν επιτρέπει την πρόσβαση, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν τεθεί για λόγους ασφαλείας.

Λειτουργίες εκτός των τειχών

Οι θρησκευτικές τελετές πραγματοποιούνται εκτός της Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι λιγότερο αυστηροί.

Στην περιοχή της Γεθσημανή, τελέστηκε η Ακολουθία του Ευαγγελισμού στον τάφο της Παναγίας, με περιορισμένη αλλά υπαρκτή παρουσία πιστών.

Μεγάλη Εβδομάδα με περιορισμούς

Η φετινή Μεγάλη Εβδομάδα στα Ιεροσόλυμα χαρακτηρίζεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περιορισμένη πρόσβαση και έντονη αστυνομική επιτήρηση.

Οι συνθήκες που διαμορφώνει η πολεμική κατάσταση επηρεάζουν άμεσα την προσέλευση των πιστών και την τέλεση των θρησκευτικών εκδηλώσεων, διαμορφώνοντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τις ημέρες του Πάσχα.