Αποκάλυψη Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση-Δεν μπορεί να κυβερνήσει

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι αναίσθητος και νοσηλεύεται για ένα «σοβαρό» ιατρικό πρόβλημα στην πόλη Κομ, ενώ δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα, σύμφωνα με μια αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται η εφημερίδα The Times.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, ανίκανος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων από το καθεστώς», αναφέρει ένα διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανο-ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και κοινοποιήθηκε στους συμμάχους τους στον Κόλπο.

Είναι η πρώτη φορά που μια έκθεση αποκαλύπτει δημόσια την τοποθεσία του Χαμενεΐ από την αρχή του πολέμου, όταν πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στις πρώτες επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.

Το έγγραφο αποκαλύπτει επίσης τις προετοιμασίες για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Κομ, μετά τον θάνατό του στις πρώτες επιθέσεις.