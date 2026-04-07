Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί απόψε

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τρίτη το Ιράν για μαζικές επιθέσεις, λέγοντας σε ανάρτηση του στο Truth Social πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

Η αναφορά του Τραμπ καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη για να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Τραμπ:

Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!