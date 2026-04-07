Λευκός Οίκος: Μόνο ο Τραμπ ξέρει τι θα κάνει στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος» που γνωρίζει «τι θα κάνει» στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει διορία μέχρι τις 20.00, ώρα Ουάσινγκτον, για να αδράξει την ευκαιρία και να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μόνο ο πρόεδρος (Τραμπ) γνωρίζει πού βρισκόμαστε και τι θα κάνει», είπε η εκπρόσωπος.

Το σχόλιο αυτό ήταν η απάντηση σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί στον Λευκό Οίκο, από τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε αφενός να διευκρινιστεί εάν ο Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ιράν και, αφετέρου, εάν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος, με ανάρτησή του στο X από τον λογαριασμό του @RapidResponse47, διέψευσε έντονα σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

«Ο Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι "ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε", και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε μια ανάρτηση ενός λογαριασμού που σχετίζεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις (@HQNewsNow).

Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση ο Λευκός Οίκος έγραψε στη δική του: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ "δεν υποδηλώνει" κάτι τέτοιο, βλάκες».

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ο Βανς, μιλώντας από τη Βουδαπέστη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, είπε αναφερόμενος στον πόλεμο κατά του Ιράν - μετά τη σημερινή ανάρτηση Τραμπ - ότι οι ΗΠΑ έχουν «εργαλεία» στο οπλοστάσιό τους που έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ιράν μέχρι στιγμής.

«Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Τραμπ «μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», πρόσθεσε.

Σχετικά με το τελεσίγραφο που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους Ιρανούς για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς εκτίμησε ότι «θα υπάρξουν πολλές διαπραγματεύσεις από τώρα μέχρι τότε και είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».