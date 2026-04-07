Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι - Άνοδος 6,5% στο φυσικό αέριο

Οι νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι τη Μ. Τρίτη.

Η τιμή του αμερικανικού αργού εκτινάσσεται στα 116,12 δολάρια το βαρέλι (αύξηση 3,27%), ενώ ψηλά κινείται και η τιμή του Brent φτάνοντας τα 110,55 δολάρια το βαρέλι (αύξηση 0,67%).

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . «Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

«Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου», είπε ο Τραμπ. «47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!»

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC News. Το Χαργκ είναι ο κόμβος εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι πετρελαϊκές υποδομές δεν έγιναν στόχος.

Ο πόλεμος έχει ασκήσει πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές αργού πετρελαίου, με τα premiums spot για το αμερικανικό αργό να εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά, καθώς τα ασιατικά και ευρωπαϊκά διυλιστήρια αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες αντικατάστασης εν μέσω διαταραχών στις ροές της Μέσης Ανατολής.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, αύξησε την επίσημη τιμή πώλησης του αργού πετρελαίου Arab Light στην Ασία για την παράδοση του Μαΐου, σημειώνοντας ένα premium ρεκόρ 19,50 δολαρίων το βαρέλι πάνω από τον μέσο όρο του Ομάν/Ντουμπάι.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, αν και η αύξηση θα είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς τα βασικά μέλη δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή επειδή το κλείσιμο των στενών περιορίζει τις εξαγωγές.

Στα 53 ευρώ το αέριο

Άνοδο 6,5% παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου και διαμορφώνεται στα 53,075 ευρώ τη μεγαβατώρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τριών εβδομάδων.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης εξαντλούνται, φτάνοντας το 28%, αυξάνοντας την ευπάθεια καθώς ο ανταγωνισμός με την Ασία για LNG εντείνεται. Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν προτρέψει τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για παρατεταμένες διαταραχές και εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβίωσης των μέτρων για την ενεργειακή κρίση που χρησιμοποιήθηκαν το 2022.

Οι αυξήσεις των τιμών περιορίστηκαν από τον θερμότερο καιρό και την αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία μειώνει τη ζήτηση.