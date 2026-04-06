Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο τέσσερις αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Πηγές πάντως αναφέρουν ότι οι πιθανότητες για συμφωνία είναι ελάχιστες.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με νέο τελεσίγραφο που απηύθηνε μέσω Truth Social, είπε ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν κάθε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απαντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ «είσαι σε απόγνωση», ενώ ως προϋπόθεση για το άνοιγμα των στενών θέτει την καταβολή πολεμικής αποζημίωσης. Συνεχής ενημέρωση.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απήυθηνε άλλο τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν λέγοντας πως εάν δεν το αποδεχθεί θα ακολουθήσει «κόλαση» με την Τεχεράνη να σχολιάζει πως πρόκειται για «πράξη απελπισίας».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες σε βομβαρδισμό, ενώ νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως οι IDF περιμένουν το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να ξεκινήσουν επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Αυξανόμενες απειλές: Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να τάσσει νέα προθεσμία στο Ιράν για να ανοίξουν πάλι τα Στενά του Ορμούζ. «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής», έγραψε, αφού εξέδωσε ένα νέο μήνυμα ανανεώνοντας τις απειλές για βομβαρδισμό σταθμών παραγωγής ενέργειας και άλλων υποδομών εάν η Τεχεράνη δεν άρει τον αποτελεσματικό αποκλεισμό της στην ζωτικής σημασίας πλωτή οδό.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι εξέδωσαν τις δικές τους απειλές σε απάντηση στο τελεσίγραφο του Τραμπ και δήλωσαν ότι το Ορμούζ θα παραμείνει αποκλεισμένο μέχρι το Ιράν να λάβει αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές.

Ένας Αμερικανός αεροπόρος του οποίου το μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν διέφυγε τη σύλληψη για περισσότερο από μία ημέρα, κρυμμένος μόνος και σκαρφαλώνοντας σε τραχύ έδαφος καθώς εξελισσόταν μια μαζική επιχείρηση διάσωσης, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CNN.

Παρασκηνιακά, πηγές λένε ότι το Ομάν έχει πραγματοποιήσει έσχατες συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Πακιστάν και η Αίγυπτος έχουν εργαστεί για να διατηρήσουν ανοιχτές τις επικοινωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 37η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

06:20 Πετρέλαιο: Στα 110 δολάρια-Δυσμενείς εκτιμήσεις για τις απώλειες βαρελιών

Ανοδικά κινείται το πρωί της Δευτέρας το Brent με την τιμή να κινείται πέριξ των 110 δολαρίων, ενώ εκτιμάται πως σχεδόν 1 δισεκατομμύριο βαρέλια θα χαθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, η τιμή στο Brent καταγράφει άνοδο 0,9% στα 110 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures στο αμερκανικό αργό δεν σημειώνουν αξιόλογη μεταβολή (+0,07%), με την τιμή να διαμορφώνεται στα 111,64 δολάρια το βαρέλι, πάνω δηλαδή από το Brent.

05:40 Ιράν: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της Τεχεράνης έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου

Μέρος της Τεχεράνης στερείται την παροχή φυσικού αερίου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.

05:20 Απειλές Ιράν: Θα προχωρήσουμε σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα αν υποστούμε επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων

Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

04:50 Επιθέσεις με drones και πυραύλους σε Εμιράτα και Κουβέιτ

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

02:17 Πετρέλαιο: Το Brent και το WTI ανοίγουν με άνοδο, ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στις πρώτες συναλλαγές στις ΗΠΑ, με τις δυο κυριότερες ποικιλίες του μαύρου χρυσού να ξεπερνούν το όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά κινείται πάντα στους ρυθμούς του παρατεινόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια.

01:12 Ιράν: Το Στενό του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στην πλατφόρμα X, το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το σχέδιο διακήρυξης των ιρανικών αρχών για τη νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Η δήλωση έρχεται στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εάν η Τεχεράνη δεν διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

00:30 Βομβαρδισμός του Ισραήλ σκοτώνει τρεις ανθρώπους στη Βηρυτό

Αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον κατοικίας σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες Κυριακή στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε.

Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων -χριστιανικού κόμματος, αντίπαλου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν- σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.

00:11 Δεκαπέντε πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ με άδεια από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Fars

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το IRGC, αναφέρει ότι 15 πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ με άδεια από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Σύμφωνα με το Fars, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της βασικής πλωτής οδού εξακολουθεί να είναι 90% χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.