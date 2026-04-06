Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα για επίθεση σε στρατιωτική εγκατάσταση στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα ονόματι Αλί Φαχίμ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για απόπειρα εισβολής σε στρατιωτική εγκατάσταση και πρόσβασης σε οπλοστάσιο κατά τη διάρκεια των ταραχών του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή του.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το Ιράν έχει ήδη εκτελέσει τρεις ακόμη άτομα που συνδέονται με το περιστατικό, μεταξύ των οποίων τον Αμίρχοσεΐν Χατάμι νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, καθώς και τους Μοχάμανταμίν Μπιγκλάρι και Σαχίν Βαχεντπαράστ την Κυριακή.

Ένας άλλος άνδρας που συνδέεται με την ίδια υπόθεση πιστεύεται ότι θα εκτελεστεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Διεθνής Αμνηστία.

Οι πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιανουάριο αντιμετωπίστηκαν με τη μεγαλύτερη καταστολή στην ιστορία της χώρας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι κατηγορούμενοι είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, περιγράφοντάς τους ως «ταραξίες» που ενεργούσαν κατά της εθνικής ασφάλειας.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι αρκετοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την εκτέλεση λόγω των ταραχών, προσθέτοντας σε πρόσφατη έκθεσή της ότι οι κρατούμενοι σε τέτοιες υποθέσεις είχαν υποβληθεί σε βασανιστήρια και «εξαιρετικά άδικες δίκες».