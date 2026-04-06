WSJ: Απώλειες άνω των 200 εκατ. δολαρίων για τις ΗΠΑ από την καταστροφή δύο αεροσκαφών στο Ιράν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν ζημία που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, ως αποτέλεσμα της καταστροφής δύο στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς τύπου MC-130J.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης διάσωσης Αμερικανού πιλότου, του οποίου το μαχητικό F-15 είχε καταρριφθεί εντός ιρανικού εδάφους. Η αξία κάθε ενός από τα αεροσκάφη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, τα δύο MC-130J υπέστησαν ζημιές ή καθηλώθηκαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της αποστολής, εξέλιξη που οδήγησε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην απόφαση να τα καταστρέψουν.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται κυρίως σε αποστολές μεταφοράς ειδικών δυνάμεων, επιχειρήσεις εκκένωσης, καθώς και σε εναέριο ανεφοδιασμό, ενώ είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αποφυγής απειλών στον αέρα.

