Τραμπ για Ιράν: Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών, αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιό τους

«Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς αλλά ταυτόχρονα σημαντική πρόοδο προς την αποκλιμάκωση της έντασης.

Σημείωσε ότι υπό διαφορετικές συνθήκες, θα επέλεγε τη συνέχιση της σύγκρουσης με στόχο την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων του Ιράν. Όπως ανέφερε, «αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιο, θα το κρατούσαμε και θα βγάζαμε πολλά χρήματα».

.@POTUS on Iran: "They've made a proposal, and it's a significant proposal... it's not good enough, but it's a very significant step." pic.twitter.com/gUH6zPYt2L — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ανταποκριθεί σε αυτή τη βούληση.

Αναφερόμενος στους Αμερικανούς πιλότους που διασώθηκαν από το Ιράν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ εκτίμησε για άλλη μία φορά ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον η ιρανική κυβέρνηση προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πλήρης αλλαγή καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλητές που εκπροσωπούν πλέον την ιρανική πλευρά εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί.