Πετρέλαιο: Στα 110 δολάρια-Δυσμενείς εκτιμήσεις για τις απώλειες βαρελιών

Ανοδικά κινείται το πρωί της Δευτέρας το Brent με την τιμή να κινείται πέριξ των 110 δολαρίων, ενώ εκτιμάται πως σχεδόν 1 δισεκατομμύριο βαρέλια θα χαθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, η τιμή στο Brent καταγράφει άνοδο 0,9% στα 110 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures στο αμερκανικό αργό δεν σημειώνουν αξιόλογη μεταβολή (+0,07%), με την τιμή να διαμορφώνεται στα 111,64 δολάρια το βαρέλι, πάνω δηλαδή από το Brent.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή σε μια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν θα «ζει στην Κόλαση» εάν δεν ανοίξουν τα Στενά, απειλώντας να βομβαρδίσει τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας.

Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο βαρέλια θα χαθούν μέχρι το τέλος του μήνα, που περιλαμβάνει έως και 600 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και περίπου 350 εκατομμύρια βαρέλια προϊόντων διύλισης, σύμφωνα με την TD Securities.

Η Rapidan Energy βλέπει συνολική καθαρή απώλεια 630 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και προϊόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατευθυνόμενες ροές μέσω αγωγών, τις έκτακτες απελευθερώσεις αποθεμάτων και τις μειώσεις αποθεμάτων.

Τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, αν και δεν είναι σαφές πώς το πετρέλαιο θα φτάσει στην παγκόσμια αγορά με το Ορμούζ ακόμα κλειστό.