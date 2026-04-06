Το Ιράν απορρίπτει την εκεχειρία με τις ΗΠΑ - Η Τεχεράνη θα παρουσιάσει το δικό της σχέδιο

Το Ιράν απέρριψε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμάιλ Μπαγκάι.

Υπενθυμίζεται πως δημοσιεύματα από το Axios και το Reuters ανέφεραν πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν λάβει πρόταση για ένα σχέδιο εκεχειρίας, δύο σημείων, με έμφαση στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Μπαγκάι είπε πως η Τεχεράνη έχει σχηματοποιήσει μια δια διπλωματική απάντηση προς το σχέδιο των 15 σημείων που είχαν παρουσιάσει προ ημερών οι ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου, με τον ίδιο να σημειώνει πως η πρόταση θα παρουσιαστεί εν ευθέτω χρόνω.

Ακόμα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ απάντησε στο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επιθέσεις των ΗΠΑ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν από τα ξημερώματα της ερχόμενης Τετάρτης.

«Όσον αφορά τις απειλές εναντίον μας, χωρίς αμφιβολία, η ίδια η πράξη της διατύπωσης τέτοιων απειλών αποτελεί έγκλημα πολέμου», δήλωσε, επισημαίνοντας τις δηλώσεις των ΗΠΑ για χτύπημα «ενεργειακών και βιομηχανικών υποδομών», ενώ δίνουν στο Ισραήλ «το πράσινο φως για να επιτεθεί σε πολιτικούς στόχους».

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε πως «όλες οι χώρες πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε συνεργασία και συντονισμός με τις ΗΠΑ για τη διάπραξη των εγκλημάτων τους πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη και να λογοδοτήσει ως έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».