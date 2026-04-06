Σαουδική Αραβία: Σε ιστορικά υψηλά οι τιμές του αργού πετρελαίου για την Ασία

Η Σαουδική Αραβία αύξησε την τιμή του κύριου τύπου πετρελαίου της προς την Ασία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς το «πάγωμα» των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν περιορίζει τις περιφερειακές ροές ενέργειας και η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης ταράζει τις αγορές.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg τη Δευτέρα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco θα αυξήσει τις τιμές του αργού Arab Light για τις πωλήσεις του Μαΐου σε premium 19,50 δολαρίων για τα διυλιστήρια στην Ασία, σημειώνοντας αύξηση 17 δολαρίων σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής προσφοράς, ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι του (OPEC+) συμφώνησε σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα για τον Μάιο.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά, καθώς αρκετοί από τους βασικούς παραγωγούς της ομάδας δεν είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγή λόγω του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν διαμήνυσε τη Δευτέρα πως τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν στο ενδεχόμενο μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, τόνισε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε λύση στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση στα Στενά.