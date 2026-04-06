Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για την επιβολή νέων συνθηκών λειτουργίας στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι σχεδόν κλειστά από την έναρξη του πολέμου.

«Η ναυτική δύναμη του IRGC ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το #δηλωμένο_σχέδιο των ιρανικών αρχών για τη νέα τάξη πραγμάτων στον Περσικό Κόλπο», ανέφεραν οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών σε μια ανάρτηση στο X.

Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι συνθήκες στο Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους, ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Η δήλωσή τους έρχεται μετά τις νέες Τραμπ πως θα χτυπήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν εάν η ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδός δεν ανοίξει ξανά.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ανέφερε χθες ότι το Ιράν και το Ομάν είχαν συνομιλίες για τη διευκόλυνση της διέλευσης από τα Στενά.

Οι Ιρανοί βουλευτές έχουν προτείνει τις τελευταίες εβδομάδες την επιβολή διοδίων και φόρων στα πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό.