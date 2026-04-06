Ήρθε η ώρα για ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής

Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια; Όσοι σήμερα παριστάνουν ότι έπεσαν από τα σύννεφα διαβάζοντας τις συνομιλίες στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή δηλώνουν «αγανακτισμένοι» από τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, δείχνοντας την κυβέρνηση, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη.Ας το κάνουν και ταυτόχρονα ας αναρωτηθούν πότε ήταν η τελευταία φορά που πέρασαν την πόρτα ενός πολιτικού γραφείου ζητώντας μια εξυπηρέτηση ή μια διευθέτηση ή μια παρέμβαση για ένα θέμα, που όπως πίστευαν «δεν είναι τίποτα για εσένα», όπως τους αρέσει να υποστηρίζουν στον βουλευτή που είχαν απέναντί τους.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr