Ιράν προς ΗΠΑ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν με μια προσωρινή εκεχειρία

Το Ιράν απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ακόμα και στο σενάριο προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με ΗΠΑ - Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως το Πακιστάν έχει αποστείλει ένα σχέδιο προς τις ΗΠΑ και το Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λήξη του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου σε δύο φάσεις.

Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ανέφερε πως η Τεχεράνη «δεν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα μια μια προσωρινή εκεχειρία», προσθέτοντας η Ουάσιγκτον δεν είναι έτοιμη για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είχε λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση κατάπαυση του πυρός και την εξέταζε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιέζεται να αποδεχτεί προθεσμίες και να λάβει απόφαση.