Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν στα χέρια του ένα σχέδιο για λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα και να οδηγήσει σε επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η πρόταση καταρτίστηκε από το Πακιστάν και κάνει λόγο για ένα σχέδιο μια προσέγγιση δύο σταδίων με άμεση κατάπαυση του πυρός που θα ακολουθηθεί από μια ευρύτερη συμφωνία για τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική συμφωνία θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί μέσω του Πακιστάν, του μοναδικού καναλιού επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Σημειώνεται πως το αμερικανικό Axios μετέδωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας πως οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούσαν μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου, επικαλούμενο πηγές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόταση που επικαλείται το Reuters, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, ανοίγοντας εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, με 15–20 ημέρες για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας. Η συμφωνία, που προσωρινά ονομάζεται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για τα Στενά, με τελικές διαπροσωπικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε πως έχει λάβει την πρόταση και πρόσθεσε πως «αυτή εξετάζεται», τονίζοντας πως το Ιράν δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια «προσωρινή εκεχειρία».

«Δεν θα δεχθούμε προθεσμίες ή πιέσεις για τη λήψη απόφασης» υπογράμμισε αρμόδιος στο Reuters και σημείωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ανέφεραν ότι το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα σε αντάλλαγμα για την άρση των οικονομικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε η πηγή.

Δύο πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί, παρά τις εντατικές προσπάθειες προσέγγισης από πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους.

«Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη», ανέφερε μία πηγή, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που υποστηρίζονται από το Πακιστάν, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή εκεχειρία δεν έχουν αποσπάσει καμία δέσμευση μέχρι στιγμής.