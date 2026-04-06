Το Ιράκ ενημέρωσε τους traders και διυλιστές της Ασίας ότι μπορούν να φορτώσουν το αργό πετρέλαιο της χώρας, καθώς τα πλοία που μεταφέρουν το πετρέλαιο του Ιράκ μπορούν πλέον να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ χάρη σε μια εξαίρεση που χορήγησε το Ιράν.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε την Κυριακή, ο Κρατικός Οργανισμός Εμπορίας Πετρελαίου της χώρας (SOMO), ανέφερε ότι οι ιρακινές αποστολές είναι πλέον «εξαιρούμενες από τυχόν περιορισμούς», όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Ζήτησε από τους αγοραστές τα χρονοδιαγράμματα φόρτωσης, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των πλοίων και των ζητούμενων όγκων, προσθέτοντας ότι όλοι οι τερματικοί σταθμοί φόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης της Βασόρας, ήταν «πλήρως λειτουργικοί». Δόθηκε στους πελάτες προθεσμία 24 ωρών για να απαντήσουν.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στο Σαββατοκύριακο η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως το Ιράκ εξαιρείται πλέον από τους περιορισμούς ναυτιλίας γύρω από τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό. Το δεξαμενόπλοιο Ocean Thunder, που μετέφερε ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρακινού αργού, διέσχισε τη στενή θαλάσσια οδό την Κυριακή.

Το Ιράκ συχνά πωλεί πετρέλαιο με FOB (ελεύθερο επί του πλοίου), που σημαίνει ότι οι διυλιστές οργανώνουν οι ίδιοι τη μεταφορά, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξαγωγή αργού από την το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών

Αγοραστές από την Ασία με τους οποίους επικοινώνησε το Bloomberg δήλωσαν ότι ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, συμπεριλαμβανομένου του αν το Ιράκ θα προσφέρει τη χρήση των δικών του δεξαμενόπλοιων, παρέχοντας έτσι επιπλέον ασφάλεια κατά τη διέλευση από το Ορμούζ.

Εκτός από ένα σύστημα αγωγών που διασχίζει την Τουρκία, το Ιράκ έχει περιορισμένη δυνατότητα να παρακάμψει τη στενή θαλάσσια οδό που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ μειώθηκαν κατά περίπου 97% σε ημερήσιο μέσο όρο 99.000 βαρελιών τον Μάρτιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι μεταφορές μέσω του Ορμούζ έχουν αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα, με τα στοιχεία του Σαββάτου να δείχνουν τον υψηλότερο μέσο όρο επτά ημερών από την έναρξη του πολέμου. Η συνολική κίνηση παραμένει ελάχιστη σε σύγκριση με τα προπολεμικά στοιχεία.