Η Citigroup «μετέθεσε» τις εκτιμήσεις για μειώσεις των επιτοκίων της Fed στο τρίτο τρίμηνο

Η Citigroup «μετέθεσε» χρονικά την εκτίμηση της για το χρόνο μείωσης των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο τρίτο τρίμηνο του 2026 έναντι του δεύτερου τριμήνου που ανέμενε προηγουμένως, μετά από τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε καλύτερη των εκτιμήσεων των αναλυτών χωρίς ωστόσο να υποχωρούν οι ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο επενδυτικός οίκος αναμένει πλέον συνολικές μειώσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, αντί για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα σημάδια αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας θα οδηγήσουν σε μειώσεις αργότερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, η χρονική στιγμή των επικείμενων δεδομένων υποδηλώνει μια αργότερη έναρξη των μειώσεων των επιτοκίων από ό,τι είχαμε προηγουμένως αναμείνει», ανέφερε η Citigroup.

Πρόσθεσε ότι η χαμηλή πρόσληψη θα ωθήσει το ποσοστό ανεργίας προς τα πάνω το καλοκαίρι, όπως συνέβη και τα τελευταία χρόνια.