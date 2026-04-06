Goldman Sachs: Γιατί το πρόβλημα δεν είναι οι ελλείψεις στο πετρέλαιο

Με τα Στενά του Ορμούζ –τη σημαντικότερη «αρτηρία» του παγκόσμιου ενεργειακού εμπορίου– να βρίσκεται υπό πίεση, οι αγορές ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας δομικής έλλειψης πετρελαίου.

Ωστόσο, μια νέα έκθεση της Goldman Sachs κάνει λόγο για μια κρίση που είναι περισσότερο «εφοδιαστική» παρά «υπαρξιακή».

Σύμφωνα με την τράπεζα, η γεωγραφική περιοχή που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Ασία, καθώς η εξάρτηση των ασιατικών οικονομιών από τα διυλισμένα προϊόντα του Περσικού Κόλπου είναι δομική.

Νότια Κορέα και Σιγκαπούρη καλύπτουν σχεδόν τα 3/4 των αναγκών τους από την περιοχή ενώ συνολικά, οι ασιατικές οικονομίες αντλούν το 50% των καυσίμων τους από την ίδια πηγή.

Τα στοιχεία του Μαρτίου είναι αποκαλυπτικά, καθώς οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου στην Ασία σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, γεγονός που μαρτυρά ότι οι καθυστερήσεις στα φορτία του Κόλπου έχουν αρχίσει να «στραγγίζουν» την αγορά.

Παρά τη στενότητα, ο κόσμος δεν έχει μείνει ακόμη από καύσιμα και η σχετική σταθερότητα οφείλεται σε τρεις κινήσεις «ματ» από τις κυβερνήσεις, όπως η ενεργοποίηση εναλλακτικών προμηθευτών, η αξιοποίηση των υφιστάμενων στρατηγικών αποθεμάτων και ο περιορισμός των εξαγωγών για τη διασφάλιση της εγχώριας επάρκειας.

Ωστόσο, η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι αυτά τα «αναχώματα» έχουν ημερομηνία λήξης, αφού ήδη, κρίσιμα υλικά όπως η νάφθα και το υγραέριο (LPG) –απαραίτητα για την πετροχημική βιομηχανία– παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων αποθήκευσής τους.

Η θεωρητική πίεση μεταφράζεται πλέον σε πραγματικά προβλήματα στο πεδίο, αφού χώρες όπως η Ινδία και η Ταϊλάνδη έχουν ήδη αναφέρει διακοπές στον εφοδιασμό ή έχουν προχωρήσει σε μέτρα ορθολογικής διαχείρισης (δελτίο) της κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στο ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών καταγράφουν άλμα, τροφοδοτούμενες από την αβεβαιότητα.

Η Goldman Sachs καταλήγει στο συμπέρασμα πως, παρά την ένταση, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια κατάρρευση των αποθεμάτων, καθώς οι μεγάλες οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, διαθέτουν τα απαραίτητα στρατηγικά αποθέματα για να απορροφήσουν τους κραδασμούς.