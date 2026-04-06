Πρόεδρος Ν. Κορέας: Ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θέτει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό μας με πετρέλαιο 

Η Νότια Κορέα πρέπει να αποδεχτεί έναν βαθμό κινδύνου κατά την εισαγωγή αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, εν μέσω των αποκλεισμών στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιουνγκ.

«Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές και, εάν οι αποστολές διακοπούν εντελώς λόγω του αυξημένου κινδύνου, αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον εφοδιασμό της Νότιας Κορέας με αργό πετρέλαιο και να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο για το κοινό, οπότε πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και να αποδεχτούμε έναν ορισμένο βαθμό κινδύνου», δήλωσε ο Λι σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν και της Αλγερίας, για την εξασφάλιση εναλλακτικών διαδρομών, δήλωσε τη Δευτέρα ο βουλευτής του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος, Ahn Do-geol.

Ειδικότερα, το υπουργείο Βιομηχανίας προωθεί ένα σχέδιο για την αποστολή πέντε πλοίων υπό νοτιοκορεατική σημαία στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ αξιωματούχοι συζήτησαν την προτεραιότητα στην προμήθεια κρατικών αποθεμάτων πετρελαίου σε ιδιωτικά διυλιστήρια, με ανταλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μόλις φτάσουν στη χώρα τα φορτία αντικατάστασης που έχουν εξασφαλιστεί στο εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Οικονομικών, Κου Γιουν-τσεολ, συναντήθηκε την Παρασκευή με απεσταλμένους από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για να εξασφαλίσει σταθερή προμήθεια πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, νάφθας, ουρίας και άλλων κρίσιμων πόρων.

Όπως πολλές άλλες ασιατικές οικονομίες, η Νότια Κορέα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο αποτελούσε δίοδο για το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Από τότε, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια οδό, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών της ενέργειας και πυροδοτώντας φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Σο μεταξύ, το υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιτύχει το συντομότερο δυνατόν τον στόχο της παροχής 100 γιγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030 και να αυξήσει το μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό άνω του 20%.