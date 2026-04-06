Ιρανικές πρεσβείες ανά τον κόσμο απαντούν ειρωνικά στις προειδοποιήσεις του Τραμπ

Ιρανικές πρεσβείες σε διάφορες χώρες αντέδρασαν στο X με επικριτικές και ειρωνικές αναρτήσεις, απαντώντας στη σφοδρή και γεμάτη βωμολοχίες προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ.

«Η Τρίτη θα είναι η "Ημέρα των Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών" και η "Ημέρα των Γεφυρών", όλα μαζί σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ@μημένο το Στενό, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Κυριακής. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ φάνηκε να προσδιορίζει νέα προθεσμία, γράφοντας: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ακτής!».

Τι δήλωσαν οι πρεσβείες

Η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική: «Σκεφτείτε σοβαρά την 25η Τροπολογία, Ενότητα 4», σε μια προφανή αναφορά στη συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο ακατάλληλο για τα καθήκοντά του, θέτοντας έτσι τον αντιπρόεδρο επικεφαλής.

Η πρεσβεία του Ιράν στη Βουλγαρία: «Ηρέμησε, τίγρη. Κράτα την ψυχραιμία σου».

Η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστρία: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεπέσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο ικεσίας, αναμεμειγμένο με πικρή, κούφια αγένεια και απειλές. Η απόγνωση είναι σχεδόν απτή, στάζει από κάθε συλλαβή - ειδικά από τις τυχαία εκτοξευόμενες βρισιές», σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίθεση σε μη στρατιωτικές υποδομές αποτελεί έγκλημα πολέμου. Πρόσθεσε: «Μια επιπλέον προειδοποίηση: προστατέψτε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών από την έκθεση στη ρητορική του».

Η πρεσβεία του Ιράν στη Βρετανία: Παρέθεσε την κοινή παροιμία: «Είναι καλύτερο να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να αφήνεις τους ανθρώπους να νομίζουν ότι είσαι ανόητος, παρά να το ανοίγεις και να αφαιρείς κάθε αμφιβολία». Ανέφερε επίσης ότι η απειλή του Τραμπ ήταν «σημάδι αδυναμίας και ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ».

Η πρεσβεία του Ιράν στη Ζιμπάμπουε: Δημοσίευσε μια λίστα με παραδείγματα «προεδρικής ευπρέπειας», η οποία περιλάμβανε τον «σεβασμό και τη συγκρατημένη γλώσσα στις δημόσιες δηλώσεις».

Η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία: «Οι βρισιές και οι προσβολές είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται τα κακομαθημένα παιδιά που δεν ξέρουν να χάνουν. Συνέλθε, γέρο!».

