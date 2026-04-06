Αμοιβαία κεφάλαια: Παγκόσμιες εισροές 15 δισ. δολαρίων σε μια εβδομάδα, με την προσοχή στον πόλεμο

Οι επενδυτές αγόρασαν μερίδια παγκόσμιων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 15,02 δισ. δολαρίων (καθαρή αξία) κατά την περίοδο 26 Μαρτίου – 1 Απριλίου, σημειώνοντας εισροές για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, με την ελπίδα ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε σύντομα να αποκλιμακωθεί

Τα παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια δέχθηκαν εισροές περίπου 40,14 δισεκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper, μετέδωσε τη Δευτέρα το Reuters.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία έρχονται πριν από τις νέες απειλές που εξαπέλυσε προς το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ τότε οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν από τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Οι επενδυτές αγόρασαν αμερικανικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αξίας 7,05 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, μετά από αγορές περίπου 36,95 δισ. δολαρίων πριν από μία εβδομάδα. Τα ευρωπαϊκά και ασιατικά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν επίσης καθαρές αγορές ύψους 3,25 δισ. δολαρίων και 2,96 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Ωστόσο, αποεπένδυσαν από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων καθαρή αξία 19,58 δισ. δολαρίων, μετατρέποντας τους εβδομαδιαίους καθαρούς πωλητές για πρώτη φορά από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αποσύρθηκαν από αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων υψηλής απόδοσης και ονομασμένων σε ευρώ, αξίας 5,1 δισ. δολαρίων και 3 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Στον τομέα της χρηματαγοράς, οι επενδυτές συνέχισαν τις καθαρές πωλήσεις για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, αποσύροντας 16,93 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, η πίεση πώλησης μειώθηκε στα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων, καθώς οι επενδυτές πρόσθεσαν 78,33 εκατομμύρια δολάρια σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια στις πρώτες εβδομαδιαίες καθαρές αγορές τους από τις 25 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές παρέμειναν σε δυσμένεια για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές απέσυραν περίπου 3,29 δισεκατομμύρια δολάρια από ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια και 1,98 δισεκατομμύρια δολάρια από μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με στοιχεία για συνολικά 28.838 αμοιβαία κεφάλαια.