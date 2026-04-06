Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί αυτήν την ώρα από τον Λευκό Οίκο συνέντευξη Τύπου για τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο πλευρό του βρίσκονται ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και ο διευθυντής της CIA, Tζον Τζον Ράτκλιφ, σε μια κατάμεστη αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στην επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου, τονίζοντας ότι «στείλαμε 200 ανθρώπους για να μαζέψουμε έναν, ήμασταν πολύ ταλαντούχοι και πολύ τυχεροί».

Όπως είπε, παρόμοιες αποστολές συνήθως δεν επιχειρούνται, όμως πρόσθεσε ότι υπήρξε «μεγάλο ταλέντο» στην επιχείρηση, ενώ παραδέχθηκε πως υπήρξε και λίγη τύχη.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ιστορική» και υποστήριξε ότι αποδεικνύει πως στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν αφήνουμε κανέναν Αμερικανό πίσω».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε το Ιράν «μοχθηρό» και επανέλαβε τις απειλές του κατά μη στρατιωτικών υποδομών της χώρας.

«Μπορεί να τσακίσουμε το Ιράν σε μια νύχτα, αυτή μπορεί να είναι αύριο, Τρίτη», σημείωσε.

Trump:



The entire country could be taken out in one night.



Πρόσθεσε δε ότι η «επιχείρηση Epic Fury πηγαίνει απίστευτα καλά, σε ένα βαθμό που κανείς δεν έχει ξανά δει ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, γέφυρες και άλλες υποδομές στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία ή δεν ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για το πετρέλαιο.

Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο, είχε δηλώσει ότι το Ιράν έχει προθεσμία έως την Τρίτη στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET) για να προχωρήσει σε συμφωνία.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στην επιχείρηση διάσωσης, λέγοντας ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να επαναπατρίσουν τον εγκλωβισμένο αεροπόρο.

Όπως είπε, οι δυνάμεις αντιμετώπισαν «έκτακτους κινδύνους», ενώ κανένα από τα μέλη της ομάδας διάσωσης δεν τραυματίστηκε.

Ο ίδιος ο αεροπόρος που είχε εκτιναχθεί τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο, και σκαρφάλωσε σε βραχώδεις πλαγιές ενώ αιμορραγούσε έντονα, προκειμένου να μεταδώσει το στίγμα της θέσης του, σύμφωνα με τον Τραμπ.

«Σε μια συγκλονιστική επίδειξη δεξιοτεχνίας και φονικής ακρίβειας, ο αμερικανικός στρατός κατέβηκε στην περιοχή — την πραγματική περιοχή — αντιμετώπισε τον εχθρό, διέσωσε τον εγκλωβισμένο αξιωματικό και εξουδετέρωσε κάθε απειλή», είπε ο πρόεδρος.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από το έδαφος με τον πιλότο, ο οποίος παρέμενε εγκλωβισμένος για σχεδόν 48 ώρες, χωρίς να υποστούν καμία απώλεια.

Απαριθμώντας τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, είπε ότι ο στρατός ανέπτυξε 155 αεροσκάφη, τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης.

Υποστήριξε ακόμη ότι «κανείς δεν διαθέτει τον εξοπλισμό» που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας: «Είμαστε μακράν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη οπουδήποτε στον κόσμο».

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή