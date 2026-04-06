CNN: Γιατί ο Τραμπ υποβάθμισε τη γεωπολιτική σημασία των Στενών του Ορμούζ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εισάγουν σχεδόν καθόλου πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ και δεν θα εισάγουν στο μέλλον. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το έχουμε χρειαστεί και δεν το χρειαζόμαστε», δήλωνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά το διάγγελμά του την περασμένη Τετάρτη, όμως χθες σε ανάρτηση στο Truth Social διαμήνυσε προς τους Ιρανούς: «Ανοίξτε το Γαμ… Στενό, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΔΕΙΤΕ!».

Τι άλλαξε;



Κατ’ αρχάς, η τιμή του πετρελαίου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού σημείωσε άνοδο άνω του 11% την Πέμπτη, την επόμενη ημέρα της ομιλίας του, φτάνοντας τα 111 δολάρια το βαρέλι – την υψηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών και ένα από τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη στην ιστορία. Το αργό πετρέλαιο του Δυτικού Τέξας διαπραγματευόταν περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν την ομιλία του Τραμπ και λιγότερο από 70 δολάρια το βαρέλι πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει δίκιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται πολύ λίγο στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής που μεταφέρεται μέσω των Στενών του Ορμούζ – απ’ όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Οι ΗΠΑ προμηθεύονται μόλις περίπου μισό εκατομμύριο μέσω του Ορμούζ από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που καταναλώνει καθημερινά, δηλαδή μια πολύ μικρή ποσότητα που θα μπορούσε άνετα να υποκαταστήσει με εισαγωγή από αλλού.

Αλλά η τελευταία απειλή του Τραμπ υπογραμμίζει τη σκληρή αλήθεια: Η υγεία της αμερικανικής οικονομίας εξαρτάται από το Ορμούζ πολύ περισσότερο από ό,τι παραδέχεται ο πρόεδρος.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας είναι μια προφανής συνέπεια του πολέμου στον Κόλπο και του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και έχουν ήδη αντίκτυπο στην οικονομία των ΗΠΑ. Πολλοί Αμερικανοί μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως αντιμέτωποι από το κύμα ακρίβειας, παλεύουν τώρα και με τις υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων, ενώ μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές θα βρεθούν αναγκασμένες να κάνουν δύσκολες επιλογές σχετικά με το προσωπικό.

Η μεγαλύτερη ανησυχία θα προκύψει αν οι υψηλές τιμές επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση για βενζίνη και πετρέλαιο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην οικονομία.

Σίγουρα η κατάρρευση μιας οικονομίας 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρόλο που στις οκτώ από τις τελευταίες εννέα υφέσεις είχε προηγηθεί ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου, ο πόλεμος έχει μόλις πέντε εβδομάδες ζωής και ίσως χρειαστεί να διαρκέσει μήνες ακόμη για να προκαλέσει ζημιές σε επίπεδο ύφεσης στην οικονομία των ΗΠΑ.

Ιράν προς ΗΠΑ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν με μια προσωρινή εκεχειρία

Από την πλευρά του, το Ιράν απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ακόμα και στο σενάριο προσωρινή κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με ΗΠΑ - Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως το Πακιστάν έχει αποστείλει ένα σχέδιο προς τις ΗΠΑ και το Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λήξη του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου σε δύο φάσεις.

Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters ανέφερε πως η Τεχεράνη «δεν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα μια προσωρινή εκεχειρία», προσθέτοντας η Ουάσιγκτον δεν είναι έτοιμη για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είχε λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση κατάπαυση του πυρός και την εξέταζε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιέζεται να αποδεχτεί προθεσμίες και να λάβει απόφαση.

