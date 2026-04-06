Η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έφτασε κατά το περασμένο Σαββατοκύριακο στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε το Bloomberg τη Δευτέρα.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως από το σημείο διέπλευσαν 21 πλοία το Σαββατοκύριακο, καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν ενεργειακή έλλειψη διαπραγματεύονται την απομάκρυνση πλοίων, φορτίων και πληρωμάτων από τον Περσικό Κόλπο, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο της Τεχεράνης επί της θαλάσσιας οδού.

Αυτό είναι το υψηλότερο σύνολο για δύο ημέρες από τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, όταν η κυκλοφορία μειωνόταν.

Από αυτά τα πλοία, 13 κατευθύνθηκαν προς την Αραβική Θάλασσα.

Τα ιρανικά πλοία συνεχίζουν να κυριαρχούν στην κυκλοφορία, αλλά την Κυριακή ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρακινό αργό πέρασε από το στενό, αφού το Ιράν δήλωσε ότι θα χορηγούσε εξαίρεση στο «αδελφικό Ιράκ». Η Ινδία — η οποία έχει διαπραγματευτεί την έξοδο ορισμένων πλοίων και μάλιστα δέχτηκε ιρανικό υγροποιημένο αέριο για πρώτη φορά εδώ και χρόνια — έχει πλέον δει οκτώ από τα δεξαμενόπλοιά της με υγραέριο να περνάνε.

Αν και ο αριθμός των πλοίων εξακολουθεί να είναι ένα κλάσμα αυτού που ήταν πριν τον πόλεμο, όταν περίπου 135 πλοία περνούσαν τακτικά κάθε μέρα, όλο και περισσότερες χώρες εξασφαλίζουν διέλευση. Την περασμένη εβδομάδα, δύο εμπορευματοκιβώτια συνδεδεμένα με την Κίνα κατάφεραν τη διέλευση σε δεύτερη προσπάθεια.