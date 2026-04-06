Η Paramount βρίσκεται σε συζητήσεις με τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία χωρών της Μέσης Ανατολής για να εξασφαλίσει 24 δισ. δολάρια ώστε να χρηματοδοτήσει τη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros Discovery, σύμφωνα μετέδωσε τη Δευτέρα η Wall Street Journal.

Υπενθυμίζεται πως η Paramount ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο πως κατέληξε σε συμφωνία με την μητρική των HBO και CNN έναντι 81 δισ. δολαρίων, με το deal να υπόκεινται στην εξέταση των ρυθμιστικών αρχών. Στελέχη της Paramount έχουν ζητήσει από τους υπαλλήλους να προετοιμαστούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ήδη από τα τέλη Ιουλίου.

Όπως ανέφερε η WSJ, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF) συμφώνησε να παρέχει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα σχεδόν 24 δισεκατομμύρια δολάρια στην Paramount.

Οι συμφωνίες με τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Qatar Investment Authority και της L’imad Holding Co. του Αμπού Ντάμπι, αναμένεται να υπογραφούν ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι επενδυτές του Κόλπου δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στη νέα οντότητα Paramount-Warner, και η συμφωνία δεν αναμένεται να προκαλέσει υποχρεωτική εξέταση από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ (CFIUS), σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Επειδή κάθε οντότητα θα κατέχει πολύ λιγότερο από το 25% της συγχωνευμένης εταιρείας, τα στελέχη δεν αναμένουν ότι η συμμετοχή των κεφαλαίων θα προκαλέσει εξέταση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, ανέφεραν οι πηγές.

Οι εξελίξεις έρχονται συμπίπτουν με την αυξημένη οικονομική και πολιτική αναταραχή στην περιοχή που προκαλείται από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.