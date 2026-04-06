Κατς: Οι IDF εξαπέλυσαν χτύπημα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars (vid)

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε το χτύπημα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν. Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.
Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιρανικό καθεστώς. Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον IDF να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος», είπε ο Κατς.
The IDF forcefully struck Iran's largest petrochemical plant. This key facility accounts for about 50% of Iran's petrochemical output. This follows an attack on Iran's second-largest facility last week.
As a result, both facilities, which…