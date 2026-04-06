Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για 38η μέρα, το Reuters προχώρησε τη Δευτέρα σε μια καταγραφή των σημαντικότερων πολιτικών και στρατιωτικών Ιρανών που έχουν σκοτωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα.

Αλί Χαμενεΐ

Ως Ανώτατος Ηγέτης από το 1989 επέβαλε σιδηρά εξουσία στο Ιράν, ενώ παράλληλα εδραίωσε την εχθρότητα προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά την πρώτη μέρα του πολέμου

Η διακυβέρνησή του χαρακτηρίστηκε από την εδραίωση της εξουσίας μέσω του μηχανισμού ασφαλείας και την επέκταση της περιφερειακής επιρροής του Ιράν, ακόμη και όταν οι εντάσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα το έφεραν επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τη Δύση.

Αλί Λαριτζάνι

Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας σκοτώθηκε σε ηλικία 67 ετών σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή Παρντίς στις 17 Μαρτίου.

Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και διαπραγματευτής για τα πυρηνικά, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Ιράν.

Εσμαΐλ Χατίμπ

Υπουργός πληροφοριών του Ιράν, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στις 18 Μαρτίου. Σκληροπυρηνικός κληρικός και πολιτικός, εργάστηκε στο γραφείο του Αλί Χαμενεΐ πριν αναλάβει την ηγεσία του μη στρατιωτικού μηχανισμού πληροφοριών τον Αύγουστο του 2021.

Αλί Σαμχάνι

Στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ και βασική φιγούρα στη χάραξη της πολιτικής ασφάλειας και πυρηνικής πολιτικής του Ιράν, σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.

Μοχάμαντ Πακπούρ



Αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη.

Ανέβηκε στην ιεραρχία για να ηγηθεί των Φρουρών μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Χοσεΐν Σαλάμι, στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου.

Αζίζ Νασιρζάντε

Υπουργός Άμυνας του Ιράν, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου. Διαδραμάτισε βασικό ρόλο στον στρατιωτικό σχεδιασμό και την αμυντική πολιτική του Ιράν.

Αμπντολραχίμ Μουσάβι

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου. Ήταν υπεύθυνος ‌για τον συντονισμό των στρατιωτικών κλάδων του Ιράν και την εποπτεία των συμβατικών δυνάμεων.

Γκολάμρεζα Σολεϊμανί

Διοικητής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν, σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στις 17 Μαρτίου.

Μπεχνάμ Ρεζάι

Επικεφαλής της ναυτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Φρουράς της Επανάστασης, σκοτώθηκε στις 26 Μαρτίου. Σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις χώρες της περιοχής.

Αλιρέζα Τανγκσίρι

Διοικητής του ναυτικού των Φρουρών, πέθανε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς στις 26 Μαρτίου. Επόπτευε αυτό που το Ιράν αποκαλεί «έξυπνο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας τη διέλευση μέσω της ζωτικής παγκόσμιας διαδρομής πετρελαίου.

Μάτζιντ Καντεμί

Επικεφαλής των Υπηρεσιών Ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 6 Απριλίου.