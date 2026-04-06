Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών παρείχαν στο Ιράν αναλυτική λίστα με 55 κρίσιμους στόχους ενεργειακών υποδομών εντός του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που, όπως αναφέρει η The Jerusalem Post, προέρχονται από πηγή προσκείμενη στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το δημοσίευμα, το οποίο αναδεικνύει τη βαθειά στρατιωτική και πληροφοριακή συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν επιτρέπουν στο Ιράν να εξαπολύσει πυραυλικά πλήγματα ακριβείας κατά του ισραηλινού ενεργειακού δικτύου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι στόχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη στρατηγική τους σημασία:

Επίπεδο 1: Κρίσιμες μονάδες παραγωγής. Πρόκειται για εγκαταστάσεις των οποίων η καταστροφή θα παρέλυε το εθνικό ενεργειακό σύστημα. Το ρεπορτάζ κατονομάζει ειδικά τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Orot Rabin ως πρωτεύοντα στόχο.

Επίπεδο 2: Κύριοι αστικοί και βιομηχανικοί ενεργειακοί κόμβοι. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται κυρίως στο κεντρικό Ισραήλ και εξυπηρετούν μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα.

Επίπεδο 3: Τοπικές υποδομές. Στους στόχους περιλαμβάνονται περιφερειακοί υποσταθμοί που στηρίζουν βιομηχανικές ζώνες και μικρότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Η ρωσική εκτίμηση για την τρωτότητα του Ισραήλ είναι ότι, «σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το ισραηλινό ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απομόνωσης».

Επειδή το Ισραήλ αποτελεί μια «ενεργειακή νησίδα» που δεν εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από γειτονικές χώρες, οι ρωσικές υπηρεσίες φέρονται να είπαν στο Ιράν ότι ακόμη και ζημιές σε λίγα κεντρικά στοιχεία του δικτύου θα μπορούσαν να προκαλέσουν ολική και παρατεταμένη ενεργειακή κατάρρευση, οδηγώντας σε μαζικά μπλακάουτ και τεχνικές βλάβες που δεν θα μπορούσαν εύκολα να αντιμετωπιστούν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει εντείνει τις δημόσιες προειδοποιήσεις του για τη συμμαχία Ρωσίας–Ιράν, τονίζοντας ότι η «τεχνογνωσία» που απέκτησε η Μόσχα στα πεδία μάχης της Ουκρανίας εξάγεται πλέον στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ρώσοι τους βοήθησαν επίσης, όπως οι Ιρανοί βοήθησαν [τη Ρωσία] στην αρχή του πολέμου όταν τους έδωσαν τα Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι στην Post πριν από δύο εβδομάδες.

«Απέκτησαν μεγάλη γνώση στο πεδίο της μάχης και αυτό επηρεάζει και θα επηρεάσει και άλλες περιοχές», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να παρέχει στο Ιράν drones τύπου Shahed που κατασκευάζονται σε ρωσικό έδαφος.