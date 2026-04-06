Χούθι σε CNN: Θα σεβαστούμε προς το παρόν την εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δεσμεύονται να τηρήσουν την εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Ουάσινγκτον «σταματήσει την επιθετικότητά της» εναντίον τους, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο CNN.

Τον προηγούμενο μήνα, οι Χούθι επανέλαβαν τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, προς υποστήριξη του Ιράν. Παρά τις ενέργειες αυτές, μέχρι στιγμής δεν έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ούτε σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθενται να το κάνουν εκτός αν υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου.

«Δεν υπάρχει πρόθεση να στοχοποιηθεί καμία μουσουλμανική χώρα, εκτός αν υπάρξει επίθεση κατά της Υεμένης», τόνισε ο ανώτερος αρχηγός των Χούθι, Μοχάμεντ Άλι αλ-Χούθι, σε σχόλια που διαβιβάστηκαν στο CNN μέσω του υπουργείου Ενημέρωσης των ανταρτών.

Ο Αλί αλ-Χούθι πρόσθεσε ότι η στρατηγική της οργάνωσης είναι να αποτραπεί η στρατιωτική χρήση της Ερυθράς Θάλασσας εναντίον οποιασδήποτε μουσουλμανικής χώρας, επισημαίνοντας ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να την «προστατεύσουν».

Οι Χούθι ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα των ακτών της Υεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Για σχεδόν δύο χρόνια, έως τον Μάιο του 2025, επιτίθεντο σε εμπορικά πλοία που, όπως ισχυρίζονταν, συνδέονταν με το Ισραήλ, αναγκάζοντας πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αποφύγουν έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου.

Παρά ταύτα, σε περίπτωση κλιμάκωσης του πολέμου, οι Χούθι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. Άλλος αξιωματούχος της οργάνωσης σημείωσε στο CNN ότι αυτή «είναι μια εφικτή επιλογή».

Σε ερώτηση αν θα στοχοποιούσαν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, που χρησιμοποιούνται από το Ριάντ για να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ, ο Αλί αλ-Χούθι απάντησε ότι «δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, όσο η Σαουδική Αραβία τηρεί την αποκλιμάκωση και δεν συντάσσεται με Αμερική και Ισραήλ στην κλιμάκωση της σύγκρουσης εναντίον της χώρας μας».

Το Ιράν, στενός σύμμαχος των Χούθι, έχει στοχοποιήσει κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

