Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ με νέο τελεσίγραφο που απηύθηνε μέσω Truth Social, είπε ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν κάθε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα του Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απαντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ «είσαι σε απόγνωση», ενώ ως προϋπόθεση για το άνοιγμα των στενών θέτει την καταβολή πολεμικής αποζημίωσης. Συνεχής ενημέρωση.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απήυθηνε άλλο τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν λέγοντας πως εάν δεν το αποδεχθεί θα ακολουθήσει «κόλαση» με την Τεχεράνη να σχολιάζει πως πρόκειται για «πράξη απελπισίας».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες σε βομβαρδισμό, ενώ νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως οι IDF περιμένουν το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να ξεκινήσουν επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

«Τον έχουμε!»: Ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν είναι ασφαλής και υγιής.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με «κόλαση» αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά: «Όλη η περιοχή θα γίνει κόλαση για εσάς»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών το βράδυ του Σαββάτου, εξουδετερώθηκαν στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν

Οι ΗΠΑ μεταφέρουν στη Μέση Ανατολή το σύνολο των πυραύλων τους τεχνολογίας stealth

O Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ προχώρησε το Σάββατο σε χτυπήματα πετροχημικών εργοστασίων στο Ιράν και περιμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ στο Ιράν, με έναν νεκρό

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή ραδιενεργού υλικού στην ατμόσφαιρα. Σε επιστολή του προς τον ΟΗΕ, ανέφερε ότι αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση κατά της εγκατάστασης από την έναρξη του πολέμου.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση του δεύτερου πιλότου του αμερικανικού F-15 που κατερρίφθη την Παρασκευή από ιρανικά αντιαεροπορικά πυρά

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 36η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

02:17 Πετρέλαιο: Το Brent και το WTI ανοίγουν με άνοδο, ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στις πρώτες συναλλαγές στις ΗΠΑ, με τις δυο κυριότερες ποικιλίες του μαύρου χρυσού να ξεπερνούν το όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά κινείται πάντα στους ρυθμούς του παρατεινόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια.

01:12 Ιράν: Το Στενό του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στην πλατφόρμα X, το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το σχέδιο διακήρυξης των ιρανικών αρχών για τη νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Η δήλωση έρχεται στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας εάν η Τεχεράνη δεν διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

00:30 Βομβαρδισμός του Ισραήλ σκοτώνει τρεις ανθρώπους στη Βηρυτό

Αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον κατοικίας σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες Κυριακή στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε.

Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων -χριστιανικού κόμματος, αντίπαλου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν- σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.

00:11 Δεκαπέντε πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ με άδεια από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Fars

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το IRGC, αναφέρει ότι 15 πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ με άδεια από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Σύμφωνα με το Fars, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω της βασικής πλωτής οδού εξακολουθεί να είναι 90% χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

23:55 Η Ιορδανία αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και drones

Ο ιορδανικός στρατός αναφέρει ότι κατέρριψε πάνω από το έδαφος της χώρας δύο πυραύλους και δύο drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, αν και προκλήθηκαν κάποιες υλικές ζημιές όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας.

23:31 Η Τεχεράνη δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις κατά των υποδομών της

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν» είπε σύμφωνα με το Al Jazeera.

23:28 Για παραλήρημα του προέδρου Τραμπ που «απειλεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου», μιλούν οι Δημοκρατικοί

Δεν υπήρξε πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ρητορική του: ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε σήμερα ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και υβριστικό κείμενο, απευθυνόμενος στο Ιράν, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και σε συντηρητικό ακροατήριο.

«Ανοίξτε τα γ… Στενά (του Χορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε

Αν και ο Τραμπ δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί διπλωματική γλώσσα στον καθημερινό του λόγο, το μήνυμά του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, έκανε πολλούς να απορήσουν, ιδιαίτερα καθώς σήμερα οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα.

«Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Happy Easter, America. As you head off to church and celebrate with friends and family, the President of the United States is ranting like an unhinged madman on social media.



He’s threatening possible war crimes and alienating allies.



This is who he is, but this is not who we… https://t.co/UixJXNqykI — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 5, 2026

23:11 Τρεις αγνοούμενοι από το πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες ψάχνουν στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, αναζητώντας τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα ιρανικού πυραύλου.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ενώ έπεφτε η νύχτα, μερικές ώρες μετά το πλήγμα που σημειώθηκε γύρω στις 18.00, οι έρευνες συνεχίζονταν υπό το φως προβολέων και ενώ τα συντρίμμια κάπνιζαν ακόμη.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος. Το επταώροφο κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι αγνοούνται τρία άτομα.

Σήμερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντόπισαν συνολικά πέντε ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και ενεργοποίησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

22:20 Ισραήλ: Θα ενταθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πήγε σήμερα στον νότιο Λίβανο και προειδοποίησε ότι «θα εντατικοποιηθούν» οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή του Ρας ελ Μπαγιάντα, το βορειότερο σημείο του νοτίου Λιβάνου όπου ενεργούν επί του παρόντος οι Ισραηλινοί στρατιώτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

«Οι ζημιές που επιφέρουμε στη Χεζμπολάχ θα αυξηθούν», είπε στους στρατιώτες, υποστηρίζοντας ότι «περισσότεροι από 1.000 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν» αφού ξανάρχισε ο πόλεμος, στις 2 Μαρτίου.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του σε θέσεις της Χεζμπολάχ και οι στρατιώτες προχωρούν στη μεθόριο, όπου το Ισραήλ λέει ότι θέλει να φτιάξει μια «ζώνη ασφαλείας». Ο στρατός σκοπεύει «να απωθήσει την απειλή για τις κοινότητες του βόρειου» Ισραήλ και «θα παραμείνουμε σε αυτή τη γραμμή για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

Απόψε, βομβαρδίστηκε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία της πόλης Αΐν Σααντέχ, ανατολικά της Βηρυτού, στους λόφους που βλέπουν στην πρωτεύουσα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο Ani. Ο τομέας αυτός μέχρι τώρα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων.

22:14 Επτά συνεντεύξεις έδωσε τηλεφωνικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον επτά συνεντεύξεις έδωσε τηλεφωνικά σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, συνεχίζοντας τις απειλές εναντίον του Ιράν και πιέζοντάς την Τεχεράνη να κάνει «παραχωρήσεις».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία αύριο Δευτέρα όμως, αν δεν υπάρξει, «θα πάρει» το πετρέλαιο της χώρας. Σε άλλη συνέντευξη, στο ABC News, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε μερικές ημέρες, αν όχι εβδομάδες, διαφορετικά «θα ανατινάξουμε όλη τη χώρα». Όταν ρωτήθηκε αν θέτει κάποιο όριο στο πλήγματα που θα εξαπολύσει απάντησε: «Ελάχιστα».

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε ότι αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με εκπροσώπους του στρατού, στο Οβάλ Γραφείο. Πιθανολογείται ότι το αντικείμενο θα είναι η διάσωση του Αμερικανού πιλότου, το αεροσκάφος του οποίου συνετρίβη στο Ιράν. «Η διάσωση ήταν πασχαλινό θαύμα», ανέφερε σε μήνυμά του προς την εκπομπή Meet the Press του δικτύου NBC News, πριν αναχωρήσει για τη λέσχη γκολφ που διαθέτει στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στην εφημερίδα Wall Street Journal, κάλεσε και πάλι την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας ότι αν παραμείνει κλειστό «θα χάσουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν στη χώρα». Όταν ρωτήθηκε πότε προβλέπει να τελειώσει ο πόλεμος, απάντησε: «Θα σας το γνωστοποιήσω σύντομα».

«Είμαστε σε θέση ισχύος και η χώρα αυτή θα χρειαστεί 20 χρόνια για την ανοικοδόμησή της, αν έχουν την ευκαιρία, αν έχουν ακόμη χώρα», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σε μια σύντομη συνέντευξη στο μέσο The Hill, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει αυτήν την πιθανότητα, απάντησε «όχι» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι φυσιολογικοί άνθρωποι θα έκαναν συμφωνία, οι έξυπνοι άνθρωποι θα έκαναν συμφωνία. Αν ήταν έξυπνοι, θα έκαναν μια συμφωνία».

21:54 Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Channel 12 - Τα δύο κανάλια επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Channel 12 ότι δεν πρόκειται να «αποχωρήσει εν μέσω πολέμου» και προσθέτει ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας.

Αναφέρει ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του στη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι οι υπεύθυνοι για τις συνεχιζόμενες επαφές με το Ιράν. Δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες αναφέρουν στο κανάλι ότι υπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας — το ένα μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, και το άλλο μέσω άμεσων μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των Γουίτκοφ, Κούσνερ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που μεσολαβούν προσπαθούν να πείσουν τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του. Σύμφωνα με τις πηγές, οι υπουργοί πραγματοποίησαν χθες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12 ότι πιστεύει ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία της Τρίτης, «αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί πέρα». Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τον κίνδυνο να πληγούν άμαχοι στο Ιράν, τους οποίους θέλει να ξεσηκώσει για να ανατρέψουν το καθεστώς, ο Τραμπ απαντά ότι «ζουν με φόβο». «Φοβούνται ότι θα φύγουμε στη μέση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε», λέει.

21:38 Επίθεση στο λιμάνι Χορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Τέσσερις τραυματίες

Το λιμάνι Χορ Φακάν, στα ανατολικά παράλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός βλήματος. Δεν διευκρινίστηκε το είδος του βλήματος αυτού, ούτε από πού προήλθε.

Ο ένας από τους τραυματίες, που είναι πιο σοβαρά, είναι Νεπαλέζος. Οι άλλοι τρεις είναι Πακιστανοί.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε κάνει αναφορά σε ένα επεισόδιο με «άγνωστης ταυτότητας βλήματα» που έπεσαν κοντά σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτωνε στο λιμάνι.

21:25 Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και στόχων στο βόρειο Ισραήλ και κατά μήκος των συνόρων με τον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της που μεταδίδει το Al Jazzera, ισχυρίζεται ότι πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον ισραηλινών δυνάμεων κοντά στην πόλη Σαμάα στο νότιο Λίβανο, ενώ αργότερα άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας διάσωσης που έφτασε στον τόπο του συμβάντος.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών θέσεων και συγκεντρώσεων στρατευμάτων κοντά στην πόλη Αϊνάτα, καθώς και ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τις πόλεις Ναχαρίγια και Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ.

Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι έπληξε τη βάση διοίκησης και ελέγχου αεροπορικών επιχειρήσεων Μέρον στο βόρειο Ισραήλ με μια σειρά ρουκετών.

Από τον ισραηλινό στρατό δεν υπήρξε σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς.

21:00 Τραμπ: Βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε στη μέση του πολέμου

20:35 Το Πεκίνο ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Ουάνγκ είπε ότι ο βασικός τρόπος για να επιλυθεί το θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν. Το Πεκίνο, πρόσθεσε, ανέκαθεν συνηγορούσε υπέρ της πολιτικής διευθέτησης των κρίσεων μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων.

Οι δύο υπουργοί επικοινώνησαν ενόψει της ψηφοφορίας που πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί του σχεδίου ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ορμούζ. Η Κίνα και η Ρωσία, ως μόνιμα μέλη του ΣΑ, θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια «αντικειμενική και ισορροπημένη προσέγγιση» και να επιδιώξουν την κατανόηση και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, πρόσθεσε ο Ουάνγκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη ενός πολιτικο-διπλωματικού διαλόγου.

Η Μόσχα εκφράζει την ικανοποίησή της επειδή συμπίπτουν οι προσεγγίσεις της Ρωσίας και της Κίνας «στα περισσότερα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης στο Ιράν» που οφείλεται στην απρόκλητη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πρόσθεσε.

20:24 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν

Νέα ανάρτηση για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του η διορία στο Ιράν για συμφωνία λήγει στις τρεις τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης.

20:15 Ιράν: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.

20:03 Ο Λαβρόφ προτρέπει τις ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τα τελεσίγραφα» στο Ιράν

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων» για να διευκολύνουν «την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

«Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν (…) κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι δύο υπουργοί ζήτησαν επίσης να σταματήσουν οι «παράνομες επιθέσεις» εναντίον πολιτικών υποδομών, όπως είναι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Μπουσέρ, στον οποίο εργάζονταν δεκάδες Ρώσοι.

19:55 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Χαρφάτα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Από άλλο πλήγμα, στη συνοικία Τζνα της Βηρυτού, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 39.

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει νωρίτερα διαταγή εκκένωσης της κοινότητας Χαρφάτα.

Ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών, η χώρα βίωσε μια από τις βιαιότερες ημέρες της αφότου ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με το Ισραήλ, στις αρχές Μαρτίου. Όλη την ημέρα στη Βηρυτό ακούγονταν πλήγματα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη. Στα προάστια της πρωτεύουσας έγιναν τουλάχιστον οκτώ αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα 1.461 άνθρωποι στον Λίβανοι, οι 39 από τους οποίους το τελευταίο 24ωρο. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 400 μαχητές της Χεζμπολάχ και τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Το Ισραήλ λέει ότι σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του μια «ζώνη ασφαλείας» σε βάθος 30 χιλιομέτρων εντός του εδάφους του Λιβάνου και έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του λιβανέζικου εδάφους. Όμως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους στον νότο και μεταξύ αυτών είναι και περίπου 9.000 χριστιανοί που κατοικούν σε κοινότητες στη μεθόριο και είπαν στο Reuters ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί.

19:37 Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

Ένα επταώροφο κτίριο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Το κτίριο δέχτηκε «άμεσο πλήγμα» είπε ένας εκπρόσωπος του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όταν ρωτήθηκε αν επρόκειτο για ιρανικό πύραυλο απάντησε «ναι».

Σύμφωνα με την υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού), ένας 82χρονος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια σοβαρά τραυματισμένος. Άλλοι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Όταν φτάσαμε στον δρόμο είδαμε ένα πολυώροφο κτίριο που είχε μεγάλες ζημιές. Ένοικοι που ήταν παρόντες μας είπαν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, στους επάνω ορόφους», είπε ένας διασώστης, ο Σεβάς Ρόθενστριχ. «Καταφέραμε να σηκώσουμε με τα χέρια μεγάλα κομμάτια μπετόν και να βγάλουμε έναν 82χρονο άνδρα, που ήταν τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του», πρόσθεσε.

Από θραύσματα τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 77 και 38 ετών και ένα μωρό 10 μηνών.

19:36 Τραμπ στην Wall Street Journal: Θα καταστρέψω όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν δεν συμφωνήσουν για τα στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα καταστρέψει όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν η ηγεσία της χώρας δεν συμφωνήσει να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση προς την Τεχεράνη.

«Αν δεν συμμορφωθούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη διάρκειας οκτώ λεπτών στην εφημερίδα The Wall Street Journal την Κυριακή.

Ερωτηθείς πότε εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα».

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση και η συγκεκριμένη χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», ανέφερε. «Και αν δεν κάνουν κάτι έως το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν ούτε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ούτε γέφυρες όρθιες»

19:30 Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι το να εγείρεται το θέμα του αφοπλισμού της με «ωμό τρόπο» είναι μια απόπειρα να συνεχιστεί η γενοκτονία, όπως την αποκάλεσε, του παλαιστινιακού λαού.

Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί τέτοια αιτήματα, τα οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτα» κάτω «από οιεσδήποτε συνθήκες».

19:23 ράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν δοθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου

Τη θέση ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο υπό όρους διατύπωσε Ιρανός αξιωματούχος, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει εκ νέου τη ναυσιπλοΐα μόνο εφόσον λάβει αποζημίωση μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται σε τέλη διέλευσης.

19:17 Κουβέιτ: Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το υπουργείο Πετρελαίου

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στα κτιριακά συγκροτήματα του Σουάιχ όπου βρίσκονται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Κουβέιτ και το υπουργείο Πετρελαίου.

Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διάφορους στόχους στο Κουβέιτ τη νύχτα και η κρατική ενεργειακή εταιρεία Kuwait Petroleum Corporation έκανε λόγο για πυρκαγιές και «σοβαρές υλικές ζημιές» σε ορισμένες μονάδες της, στις θυγατρικές εταιρίες Petrochemical Industries Company και National Petroleum Company.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ, επικαλούμενα το υπουργείο Οικονομικών, μετέδωσαν ότι ένας ιρανικός δρόνος έπληξε ένα συγκρότημα γραφείων όπου στεγάζονται υπουργεία, προκαλώντας υλικές ζημίες αλλά όχι τραυματισμούς.

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν και δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας αφού ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα σε καμία από αυτές τις επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

19:11 Οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφωνούν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου

Τα μέλη του OΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν τα ποσοστά παραγωγής πετρελαίου για τον Μάιο, σε μια περισσότερο συμβολική κίνηση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την παραγωγή και τις αποστολές από ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της συμμαχίας.

Οι βασικοί παραγωγοί, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν να αυξήσουν τους στόχους κατά περίπου 206.000 βαρέλια ημερησίως, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

19:03 Βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν έπεσε στη Χάιφα

The building in Haifa that sustained a direct impact of an Iranian ballistic missile is at risk of collapsing, firefighters say.



The Fire and Rescue Service says a blaze erupted at the scene, and "there is a serious concern of a building collapse."



Four injured people have been… pic.twitter.com/N64ygNcA3N — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 5, 2026

18:45 Το Ιράν μιλά για πρόθεση διάπραξης εγκλήματος πολέμου από τον Τραμπ και καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει

Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι απειλές Τραμπ ότι θα χτυπήσει τις υποδομές του Ιράν στην περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή της, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί «να καταστρέψει υποδομές απαραίτητες για την επιβίωση των αμάχων», κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτη και ντροπιαστική» στάση.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι επιδιώκει να σύρει την περιοχή σε μια «ατελείωτη σύγκρουση», ενώ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ως «άμεση και δημόσια υποκίνηση τρομοκράτησης αμάχων» και «σαφή ένδειξη πρόθεσης διάπραξης εγκλήματος πολέμου».

Η ιρανική πλευρά απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και τα κράτη να αναλάβουν δράση, τονίζοντας ότι έχουν «νομική υποχρέωση» να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες. «Πρέπει να δράσουν τώρα – αύριο θα είναι αργά», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ιρανικής αποστολής στον ΟΗΕ.

18:42 Σε εξέλιξη νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν, ήχησαν σειρήνες στο νοτιοδυτικό Ισραήλ

18:25 ΥΠΕΞ Κατάρ: Nα σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, και ο ομόλογός του από το Κουβέιτ, Σεΐχης Τζαρά Τζαμπέρ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, πραγματοποίησαν συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ιρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του Κουβέιτ, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του Κατάρ προς το Κουβέιτ μετά τις επιθέσεις, καθώς και την υποστήριξή του σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα «για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ «επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των χωρών της περιοχής, προειδοποιώντας σε αυτό το πλαίσιο για τις συνέπειες της ανεύθυνης στοχοποίησης ζωτικών υποδομών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, διατροφής και ενέργειας».

18:04 Βίντεο της αμερικανικής διοίκησης CENTCOM με την κατάρριψη ιρανικού επιθετικού drone στον Κόλπο

U.S. forces are taking out attack drones used by the Iranian regime to threaten Americans and indiscriminately target civilians in neighboring countries. pic.twitter.com/T9C2cKFK0V — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 5, 2026

17:59 Νεκρός Ιρανός διοικητής αντιαεροπορικής άμυνας σε επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ

Τον θάνατο ανώτατου αξιωματικού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News, κάνοντας λόγο για πλήγμα που αποδίδεται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σε έδαφος του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, νεκρός είναι ο ταξίαρχος Μασούντ Ζαρ, διοικητής της Σχολής Αεράμυνας του ιρανικού στρατού.

17:36 Κλιμάκωση ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σημαντική αύξηση των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στον Λίβανο σύμφωνα με τον ανταποκριτή του al Jazeera.

Όπως μεταδίδεται, τουλάχιστον επτά πλήγματα σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα δύο ωρών, στοχεύοντας κυρίως τα νότια προάστια της Βηρυτού με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε πυκνοκατοικημένη συνοικία, με στενά δρομάκια, όπου κάτοικοι μετέφεραν τραυματίες τυλιγμένους σε κουβέρτες μέσα σε σύννεφα σκόνης και συντριμμιών.

17:18 Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι έστειλε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές και ότι μία συμφωνία είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα και ότι το Ιράν διαπραγματεύεται μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι Fox News, μετά από μία συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ.

16:32 Αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο αεροδρόμιο της Aβάζ στο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αβάζ, στο νοτιοδυτικό Iράν.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας Χουζεστάν, το πρακτορείο μετέδωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση στο αεροδρόμιο Qasem Soleimani International Airport.

16:20 Η Βαγδάτη ευχαριστεί την Τεχεράνη για τη διέλευση ιρακινών πετρελαϊκών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν ευχαρίστησε το Ιράν που επέτρεψε τη διέλευση ιρακινών πετρελαϊκών τανκερ από τα Στενά του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας την πολιτική απόρριψης του πολέμου που ακολουθεί η Βαγδάτη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ.

Το σχόλιο του Χουσεΐν έγινε στη διάρκεια μιας συνάντησής του με τον πρεσβευτή του Ιράν στο Ιράκ, Μοχαμάντ Καζέμ Αλ-Σαντέκ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

15:44 «Την Τρίτη θα στοχοποιήσουμε τις υποδομές του Ιράν»

Ο Τραμπ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η Τρίτη θα είναι η Ημέρα των Εργοστασίων Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα τυλιγμένα σε ένα, στο Ιράν».

15:31 Νετανιάχου για διάσωση Αμερικανού πιλότου: Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ

«Όλοι οι Ισραηλινοί χαίρονται για την απίστευτη διάσωση ενός γενναίου Αμερικανού πιλότου από τους ατρόμητους πολεμιστές της Αμερικής», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ.

15:15 IDF: Η διάθεση πληροφοριών από το Ισραήλ βοήθησε στη διάσωση του Αμερικανού πιλότου

Το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος, μετά από την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 στο Ιράν.

15:08 Τραμπ: «Μια εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις»

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social σχετικά με τη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αναφέρει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την επιχείρηση με τον στρατό από το Οβάλ Γραφείο αύριο, Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, και πραγματικά γενναίο, μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό σμήναρχο. Τέτοιου είδους επιχείρηση σπάνια επιχειρείται λόγω του κινδύνου για «προσωπικό και εξοπλισμό». Απλώς δεν συμβαίνει. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι, κάτι επίσης ασυνήθιστο, έπειτα από επτά ώρες πάνω από το Ιράν. ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα πραγματοποιήσω συνέντευξη Τύπου με τον στρατό στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 13:00. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ του στρατού μας! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

14:44 Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σε μία ανακοίνωση, οι IRGC προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων θα εντατικοποιηθούν αν επαναληφθούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στο Ιράν.

14:33 Κουβέιτ: «Σοβαρές υλικές ζημιές» σε λειτουργικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone

Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.

Η KPC ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, προσθέτοντας ότι συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις.

14:11 Ο Αμερικανός αεροπόρος σκαρφάλωσε τραυματισμένος σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων για να κρυφτεί από τους Ιρανούς

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός αεροπόρος που διασώθηκε πριν από μερικές ώρες από Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ είχε τραυματιστεί κατά την εκτίναξή του από το μαχητικό F-15 την Παρασκευή, ωστόσο ήταν σε θέση να κινείται, ενώ κρυβόταν σε ορεινή περιοχή.

Σε κάποια φάση, σκαρφάλωσε σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη από τις ιρανικές δυνάμεις. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν τον εγκλωβισμένο αξιωματικό, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών με ιρανικά στρατεύματα. Τρία αεροσκάφη διάσωσης αναχώρησαν από το Ιράν με προορισμό το Κουβέιτ και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

13:50 Πλάνα «καταρριφθέντων αμερικανικών αεροσκαφών» δημοσίευσε η ιρανική τηλεόραση



Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν συντρίμμια αρκετών αμερικανικών αεροσκαφών στο Ιράν, έπειτα από την επιχείρηση υψηλού ρίσκου για τη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου, του οποίου το μαχητικό F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το ιρανικό έδαφος την Παρασκευή.

Στα πλάνα φαίνεται ένα εκτεταμένο πεδίο με συντρίμμια αεροσκαφών που εξακολουθούν να καπνίζουν. Διακρίνονται επίσης κατεστραμμένα τμήματα αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και ό,τι φαίνεται να είναι κινητήρες turboprop. Δεν είναι σαφές σε ποιον τύπο αεροσκάφους ανήκουν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν υποστήριξαν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα αεροσκάφη που εμφανίζονται στις εικόνες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά σε απώλειες αεροσκαφών, ωστόσο δήλωσε ότι κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε ούτε σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το Ιράν υποστηρίζει πλέον ότι δύο αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk καταρρίφθηκαν. Αν και η κατάσταση παραμένει μέχρι στιγμής ασαφής, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να καταστρέψουν δύο από τα δικά τους αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης μετά από δυσλειτουργία, για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού.

13:45 Ομάν - Ιράν: Συνομιλίες για την ομαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ



Το Ομάν και το Ιράν έχουν διεξάγει συνομιλίες σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών, συζητώντας επιλογές για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μία σημερινή ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

13:13 Οι IDF ξεκίνησαν επιθέσεις σε προπύργιο της Χεζμπολάχ κοντά στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοινώνει ότι ξεκίνησε μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τα λιβανέζικα ΜΜΕ, αρκετές επιθέσεις έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ γνωστό ως Νταχίγιε.

Οι επιθέσεις έρχονται αφότου ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την προειδοποίησή του για εκκένωση ολόκληρης της Νταχίγιε, καθώς και αφού εξέδωσε προειδοποίηση για ένα συγκεκριμένο κτίριο που επρόκειτο να βομβαρδίσει.

فيديو - الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير pic.twitter.com/rwIeIWZOMq — هنا لبنان (@thisislebnews) April 5, 2026

13:12 Ιράν: Ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο



Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχουν επιβάλει οι αρχές στο Ιράν έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνική εμβέλεια, ανέφερε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

«Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική κλίμακα στο Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα, ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδια, καθώς έχει φτάσει στην 37η συναπτή ημέρα», επεσήμανε η NetBlocks στο Χ.

12:15 Τα ιρανικά μέσα διαψεύδουν ότι οι ΗΠΑ διέσωσαν το αγνοούμενο μέλος πληρώματος του F-15



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιχειρούν να υποβαθμίσουν τον θριαμβευτικό τόνο που υιοθέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη διάσωση του αγνοούμενου μέλους πληρώματος από μαχητικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim υποστήριξε ότι «αρκετά εχθρικά αμερικανικά αεροσκάφη στη νότια περιοχή του Ισφαχάν καταστράφηκαν από τους μαχητές του Ισλάμ και η επιχείρηση διάσωσης του πιλότου απέτυχε», επικαλούμενο αξιωματούχους των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που εισέβαλαν στο νότιο Ισφαχάν, μεταξύ των οποίων δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, επλήγησαν και τώρα καίγονται», ανέφερε.

11:52 Ο πρόεδρος του Λιβάνου καλεί ξανά σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για να μη γίνει το νότιο τμήμα της χώρας «νέα Γάζα»



Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να αποφευχθεί το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις, να καταστραφεί.

11:22 Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής χλευάζει τις ΗΠΑ: Ακόμη τρεις νίκες σαν αυτή και καταστράφηκαν



Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανάρτησε φωτογραφία στην πλατφόρμα X, η οποία φέρεται να απεικονίζει συντρίμμια αμερικανικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars υποστήριξε ότι αεροσκάφος τύπου C-130 των ΗΠΑ, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού του αγνοούμενου Αμερικανού αεροπόρου, καταστράφηκε από μονάδα καταδρομέων της αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι αντικρουόμενες πληροφορίες κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ, δύο αεροσκάφη C-130 ακινητοποιήθηκαν στην άμμο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και καταστράφηκαν από τους Αμερικανούς για να μην πέσουν στα εχθρικά χέρια. Η Τεχεράνη, από τη μεριά της, ισχυρίζεται ότι η ίδια κατέρριψε πολλαπλά αμερικανικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα C-130.

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined. 👏 pic.twitter.com/jutDghVrjz — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

11:01 Το Ισραήλ έπληξε πάνω από 120 στόχους στο Ιράν το περασμένο 24ωρο



Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι η αεροπορία τους έπληξε περισσότερους από 120 στόχους στο κεντρικό και δυτικό Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Όπως αναφέρθηκε, μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν θέσεις συστοιχιών βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτόξευσης drones, καθώς και συστήματα αεράμυνας.

⭕️✈️24 HOUR RECAP: The IAF struck 120+ targets of the Iranian regime in central & western Iran.



Targets included: ballistic missiles array sites, UAV production and launching sites, & air defense sites. pic.twitter.com/8ivPlbdm7y — Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2026

10:43 Φωτογραφίες από τα απανθρακωμένα C-130 που φέρονται να κατέστρεψαν οι Αμερικανοί για να μην πέσουν σε εχθρικά χέρια στο Ιράν



Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν τα απανθρακωμένα υπολείμματα δύο αεροσκαφών C-130 Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, στο σημείο μιας προσωρινής προωθημένης βάσης επιχειρήσεων στο νότιο Ιράν, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Τα αεροσκάφη καταστράφηκαν σκόπιμα ώστε να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, μετά την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή.

10:28 Ο ΥΠΕΞ της Αιγύπτου είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον Αραγτσί για την αποκλιμάκωση της κρίσης



Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελατί είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και αξιωματούχους της περιοχής, ανάμεσά τους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, για να συζητήσουν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του σήμερα το υπουργείο.

Η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Πακιστάν ενεργούν ως μεσάζοντες στην κρίση, με το Ισλαμαμπάντ πρόσφατα να φιλοξενεί συνάντηση στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.

10:20 Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρουζ με στόχο ισραηλινό πλοίο



Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ προς την κατεύθυνση ενός ισραηλινού πολεμικού πλοίου το οποίο έπλεε στα ανοικτά του Λιβάνου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο «ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο έδαφος του Λιβάνου».

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας έχει εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου από πολεμικά πλοία, ένα από τα οποία προκάλεσε την Τετάρτη τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

10:13 Πυρκαγιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στο Αμπού Ντάμπι μετά από πρόσκρουση συντριμμιών



Οι Αρχές στο Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι οι δραστηριότητες στο πετροχημικό συγκρότημα Borouge ανεστάλησαν λόγω πυρκαγιών που ξέσπασαν, όταν συντρίμμια από αναχαίτιση πυραύλου έπληξαν τις εγκαταστάσεις.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του εμιράτου.

10:10 Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε πολλαπλά αμερικανικά αεροσκάφη



Πολλά «ιπτάμενα αντικείμενα» καταστράφηκαν στη διάρκεια της αμερικανικής αποστολής για τον εντοπισμό και τη διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος ενός μαχητικού F-15 που κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή, ανακοίνωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

«Στη διάρκεια κοινής επιχείρησης (Αεροδιαστημική υπηρεσία, χερσαίες δυνάμεις, Λαϊκές Μονάδες, Μπασίτζ και αστυνομία) καταστράφηκαν εχθρικά ιπτάμενα αντικείμενα», επεσήμαναν οι Φρουροί της Επανάστασης, αφού η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ισφαχάν.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ενοποιημένης διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων διευκρίνισε ότι έχουν καταρριφθεί ένα C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk. Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.

10:05 Μπαχρέιν: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή σε χώρο αποθήκευσης της εταιρείας Bapco έπειτα από ιρανική επίθεση



Η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν Bapco Energies ανακοίνωσε σήμερα ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή που βρίσκεται σε χώρο αποθήκευσης έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και αξιολογείται το εύρος των ζημιών, πρόσθεσε η εταιρεία που υπάγεται στο υπουργείο Πετρελαίου και Περιβάλλοντος του Μπαχρέιν και έχει αποστολή να αναπτύξει τους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας.

09:52 Fox News: Ο Αμερικανός αξιωματούχος του F-15 κρυβόταν σε σχισμή βουνού - Το κόλπο της CIA πριν από τη διάσωσή του



Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στη διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού των συστημάτων όπλων του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν. Στην αποστολή συμμετείχαν ελίτ δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και αεροσκάφη από διάφορους κλάδους, όπως αναφέρει το Fox News.

Η επιχείρηση δεν περιλάμβανε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν για να κρατήσουν το ιρανικό προσωπικό μακριά από τον τόπο της διάσωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η CIA ξεκίνησε μια «εκστρατεία παραπλάνησης» στο εσωτερικό του Ιράν πριν το Πεντάγωνο δρομολογήσει την αποστολή διάσωσης.

09:50 Φωτογραφίες της περιοχής όπου επιχείρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τη διάσωση του αεροπόρου στο Ιράν



Εικόνες που φέρεται να απεικονίζουν την προωθημένη βάση επιχειρήσεων στο Ιράν, η οποία χρησιμοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις για την επιτυχή διάσωση του αξιωματικού οπλικών συστημάτων (WSO) του F-15 που καταρρίφθηκε.

Δύο αεροσκάφη C-130 καταστράφηκαν πριν από την τελική αποχώρηση, αφού ακινητοποιήθηκαν στην άμμο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη αναφορές σε αμερικανικά ΜΜΕ.

09:15 Δύο αμερικανικά C-130 καταστράφηκαν κατά την επιχείρηση διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου



Οι New York Times μεταδίδουν ότι εκατοντάδες στρατιώτες ειδικών δυνάμεων και δεκάδες αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για τον εντοπισμό του μέλους πληρώματος του F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές φάλαγγες προκειμένου να τις κρατήσουν μακριά από την περιοχή όπου κρυβόταν ο πιλότος.

Δύο αμερικανικά αεροσκάφη C-130, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των αεροπόρων, ακινητοποιήθηκαν στην άμμο στο Ιράν και καταστράφηκαν από τις ίδιες τις αμερικανικές δυνάμεις για να μην πέσουν στα χέρια των ιρανικών αρχών.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ιρανικά πυρά.

BREAKING:



NYT reports hundreds of special forces troops and dozens of US warplanes and helicopters were deployed to locate the downed F-15 crew member in Iran.



US aircraft struck Iranian convoys to keep them away from the area where the pilot was hiding.



2 US C-130 planes… pic.twitter.com/W3LsvEBqN9 — Current Report (@Currentreport1) April 5, 2026

09:05 Το Ισραήλ προανήγγειλε επικείμενη επίθεση σε συνοριακό πέρασμα μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας



Το κεντρικό σημείο διέλευσης μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας παραμένει κλειστό σήμερα μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ για επικείμενο πλήγμα, μία ημέρα έπειτα από τους νέους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον του νότιου Λιβάνου.

«Εξαιτίας της χρήσης του συνοριακού περάσματος Μασνάα από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για να περνούν λαθραία υλικό μάχης, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει πλήγματα εναντίον του στο άμεσο μέλλον», έγραψε χθες Σάββατο το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβιχάι Αντραΐ, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου στη Μασνάα δήλωσε στο AFP ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση αυτού του συνοριακού περάσματος μετά την ισραηλινή απειλή».

Στη συριακή πλευρά των συνόρων οι μεθοριακές εγκαταστάσεις ήταν ουσιαστικά έρημες σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, ο οποίος είδε μόνο μερικούς φρουρούς.

Ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Αρχής Συνόρων και Τελωνείων της Συρίας, ο Μάζεν Αλούς, δήλωσε ότι αυτό το συνοριακό πέρασμα – το οποίο στη Συρία αποκαλείται Ζντέιντετ Γιαμπούς—χρησιμοποιείται «αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν στρατιωτικό σκοπό».

«Με δεδομένες τις προειδοποιήσεις που κυκλοφορούν και λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, η κυκλοφορία σε αυτό το συνοριακό πέρασμα θα ανασταλεί προσωρινά μέχρι να εκλείψουν οι πιθανοί κίνδυνοι», πρόσθεσε.

08:57 Τέσσερις νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή του Ιράν όπου βρισκόταν ο αγνοούμενος Αμερικανός αεροπόρος



Πριν υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ότι το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος των ΗΠΑ είχε διασωθεί, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων σε περιοχή του Ιράν όπου εκτιμάτο ότι βρισκόταν ο Αμερικανός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μετέδωσε νωρίτερα δηλώσεις τοπικού κυβερνήτη, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα πλήγματα σε ορεινή περιοχή της επαρχίας Κοχγκιλούγιε και Μπουγερ-Αχμάντ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο κυβερνήτης απέδωσε τα πλήγματα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

08:53 Ακόμα και Ιρανοί πολίτες συμμετείχαν στην αναζήτηση του αγνοούμενου Αμερικανού αεροπόρου



Τόσο ο στρατός του Ιράν όσο και πολίτες της χώρας συμμετείχαν στην αναζήτηση του αγνοούμενου μέλους πληρώματος αμερικανικού αεροσκάφους, πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαιώσει ότι ο αξιωματικός εντοπίστηκε.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να κατευθύνονται προς ορεινή περιοχή στο νοτιοδυτικό Ιράν, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του Αμερικανού αεροπόρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει αμοιβή ύψους περίπου 60.000 δολαρίων για όποιον κατάφερνε να συλλάβει ζωντανό το μέλος του πληρώματος.

08:50 Οι πρώτες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα της διάσωσης



Σύμφωνα με το Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή και μετά ξανά το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, σημείωσε ο Axios.

Χθες Σάββατο εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν επίσης δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.

08:45 Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε αμερικανικό αεροσκάφος που συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης



Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν την Παρασκευή, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

«Ένα εχθρικό, αμερικανικό αεροσκάφος, που αναζητούσε τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκε από τους μαχητές του Ισλάμ στη νότια επαρχία Ισφαχάν», ανέφερε το Tasnim χωρίς να επιβεβαιώσει την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πιλότος διασώθηκε.

07:55 Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εκφράζει υπερηφάνεια για τον Τραμπ και τις αμερικανικές δυνάμεις



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επαίνεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Αμερικανούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου.

Σύμφωνα με την Λέβιτ, η επιχείρηση αποτελεί απόδειξη του θάρρους και της ικανότητας των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, ενώ τόνισε την ηγετική καθοδήγηση του προέδρου στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Proud of our troops. Proud of our President. Proud to be an American. 🇺🇸 — Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

07:50 Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ χαιρετίζει τη διάσωση



Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Mike Waltz, σχολίασε τη διάσωση του αγνοούμενου Αμερικανού αξιωματικού.

«Η Αμερική ανασαίνει με ανακούφιση», έγραψε ο Waltz, πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο X.

«Ακόμη μία εκπληκτική δουλειά από τους αδελφούς μου στις ειδικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

America breathes a sigh of relief. More amazing work by my special operations brothers 🇺🇸 https://t.co/MkQsn5F3dL — Ambassador Mike Waltz (@michaelgwaltz) April 5, 2026

07:28 Τραμπ: Τον έχουμε! Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος του F-15 είναι ασφαλής και υγιής

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το πρωί της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν είναι ασφαλής και υγιής.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, «τις τελευταίες ώρες, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, για έναν από τους εξαιρετικούς αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός συνταγματάρχης, και για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!».

Όπως είπε ο Τραμπ, το μέλος του πληρώματος έχει υποστεί κάποιους τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ σχετικά με τη διεξαγωγή της επιχείρησης η οποία πραγματοποίθηκε χωρίς απώλειες, σχολίασε ότι καταδεικνύει πως «Έχουμε επιτύχει συντριπτική κυριαρχία και υπεροχή στον ιρανικό εναέριο χώρο».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

07:10 Axios: Διασώθηκε ο αγνοούμενος πιλότος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν.

Τη πληροφορία μεταδίδει το Axios επικαλούμενα τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Μέσο.

07:07 Δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ επλήγησαν από ιρανικά drones



Επιδρομή ιρανικών drones προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του εμιράτου.

«Δύο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης έγιναν στόχοι εχθρικών drones στο πλαίσιο ειδεχθούς ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές και να τεθούν εκτός λειτουργίας δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπάρξουν θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας του Κουβέιτ.

Νωρίτερα, επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του εμιράτου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και κυβερνητικά κτίρια, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου (KUNA).

Η κυβέρνηση του Κουβέιτ κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που προκάλεσε «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

06:52 Δεύτερο πλοίο που συνδέεται με την Ιαπωνία διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ



Η ιαπωνική Mitsui OSK Lines αναφέρει ότι το υπό ινδική σημαία δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου Green Sanvi, το οποίο ανήκει σε μία από τις θυγατρικές της εταιρείες, διέσχισε τον Κόλπο.

«Η ασφάλεια του πληρώματος, του πλοίου και του φορτίου έχει επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο Mitsui OSK, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Το δεξαμενόπλοιο ήταν μεταξύ 45 πλοίων που συνδέονται με την Ιαπωνία και έχουν ακινητοποιηθεί στην περιοχή του Κόλπου.

06:47 Πλήγματα στο Ντέχντασχτ του Ιράν εν μέσω αμερικανικής επιχείρησης διάσωσης

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Mohamed Vall, που μεταδίδει από την Τεχεράνη, οι πληροφορίες για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένουν περιορισμένες.

Είναι γνωστό ότι σημειώθηκαν αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Ντεχντασχτ, στην επαρχία Κοχγκιλουγέ, όπου πριν από δύο ημέρες καταρρίφθηκε το αμερικανικό αεροσκάφος.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκε ένας, ενώ μεταγενέστερες αναφορές κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Υπήρξαν επίσης ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονη, με σαφείς ενδείξεις ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διάσωση του δεύτερου πιλότου.

Τις προηγούμενες ημέρες, και οι ιρανικές αρχές αναζητούσαν τον πιλότο, καλώντας μάλιστα τους πολίτες να συμμετάσχουν στις έρευνες και προσφέροντας αμοιβή σε όποιον τον εντόπιζε.

06:42 Al Jazeera: Ο αγνοούμενος Αμερικανός πιλότος εντοπίστηκε, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται

Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Αμερικανός πιλότος του F-15 εντοπίστηκε εν μέσω μιας σφοδρής ανταλλαγής πυρών, ωστόσο η επιχείρηση διάσωσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέλος του πληρώματος δεν έχει εγκαταλείψει το ιρανικό έδαφος και, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, ενδέχεται να υπάρχει ακόμη κίνδυνος για το εν λόγω άτομο και για άλλα άτομα που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Επομένως, πρόκειται για μια συνεχιζόμενη, ενεργή επιχείρηση διάσωσης, καθώς ο αεροπόρος αυτός δεν έχει ουσιαστικά βγει από το ιρανικό έδαφος, επομένως δεν θεωρείται ακόμα ασφαλής.

06:40 Επιστολή Αραγτσί στον ΟΗΕ: Kίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας από τις επιθέσεις στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο (4/4) εναντίον του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.

Τέτοιες επιθέσεις «εκθέτουν ολόκληρη την περιοχή σε σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού μόλυνσης με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον», έγραψε ο Αραγτσί στην επιστολή του, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Telegram.

06:36 HAE: Επίθεση με πυραύλους και drones δέχονται τα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκαναν λόγο για επίθεση με πυραύλους και drones σήμερα, με το Ιράν να επισημαίνει ότι στοχοθετεί τη βιομηχανία αλουμινίου σε αυτή τη χώρα του Κόλπου.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενεργοποιηθεί αντιδρώντας σε απειλή με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε όλη τη χώρα οφείλονται στις εν εξελίξει επιχειρήσεις κατά αυτών των πυραύλων και drones».

Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna ο στρατός του Ιράν επεσήμανε ότι πλήττει τη βιομηχανία αλουμινίου των Εμιράτων καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, κυρίως στο Κουβέιτ.

05:18 Τρεις νεκροί εξαιτίας πληγμάτων κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν



Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας «αμερικανοσιωνιστικών επιθέσεων» στην επαρχία Αρνταμπίλ του βορειοδυτικού Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, όπως μεταδίδει σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι πόλεις Τζαφαραμπάντ και Γκερμί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κυβερνήτη της Αρνταμπίλ.

Το Ιράν κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ, τον βασικό προμηθευτή όπλων του Αζερμπαϊτζάν, πως χρησιμοποιεί το αζέρικο έδαφος για επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και επιθέσεις.

Τον Ιούνιο του 2025, το Μπακού είχε διαβεβαιώσει την Τεχεράνη πως το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ποτέ για επιθέσεις στο Ιράν, με φόντο τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στις αρχές Μαρτίου, το Μπακού κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιδρομές drones στον αζέρικο θύλακα του Ναχιτσεβάν. Το ιρανικό καθεστώς αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, κατηγορώντας το Ισραήλ ως υπεύθυνο.

04:34 Ισραήλ: Νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Σχεδόν 15 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυραυλική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά τα μεσάνυχτα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή αξιοσημείωτες υλικές ζημιές στην προηγούμενη, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα.

03:39 Νέες αναφορές για την επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου αμερικανού πιλότου

Aναφορές ότι ελικόπτερα CSAR των ΗΠΑ εισήλθαν και πάλι στο Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά με τις ιρανικές δυνάμεις στα Όρη Ριγκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι πιθανό να έχει επιτευχθεί επαφή εκεί με το δεύτερο μέλος του πληρώματος του καταρριφθέντος μαχητικού F-15E.

03:32 Και δεύτερο ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ

Μεγάλες ζημιές σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις αναφέρουν οι αρχές του Κουβέιτ, έχοντας ήδη ενημέρωσει για ιρανική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση του εμιράτου κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που έχει προκαλέσει «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

03:18 Ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού παραδέχεται ότι το Ισραήλ υπερεκτίμησε τη ζημιά που υπέστησαν οι δυνατότητες της Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο του 2024

Ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας υπερεκτίμησαν τις ζημιές που προκάλεσε στη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του 2024, σύμφωνα με ηχογραφήσεις που επικαλούνται τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο υποστράτηγος Ράφι Μίλο, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το Κανάλι 12 και αναφέρθηκαν από την εφημερίδα Times of Israel, είπε ότι υπήρχε ένα «χάσμα» μεταξύ της εκτίμησης του στρατού για τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ μετά την επιχείρηση και της τρέχουσας ικανότητας της οργάνωσης να πραγματοποιεί επιθέσεις.



«Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του τρόπου με τον οποίο ολοκληρώσαμε την [επιχείρηση] “Northern Arrows” και του τι καταλάβαμε και πιστεύαμε, και του πόσο ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι [ενεργή]», δήλωσε ο Μίλο, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες ρίψεις ρουκετών από την οργάνωση με στόχο το βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πλέον ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει εκατοντάδες εκτοξευτές και δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες.

Ο Μίλο έκανε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με κατοίκους της Μισγκάβ Αμ, από τους οποίους ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία ενός 60χρονου κατοίκου που χτυπήθηκε κατά λάθος από ισραηλινά πυρά πυροβολικού τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι το περιστατικό «δεν έπρεπε να είχε συμβεί».

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για το αν η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν θα οδηγήσει στην ανατροπή της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι φαίνεται «ακόμα σταθερή» και ότι τελικά μπορεί να χρειαστεί μια συμφωνία.

03:09 Πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ εξαιτίας επιδρομής ιρανικών drones

Επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του εμιράτου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και κυβερνητικά κτίρια, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου (KUNA).

Η κυβέρνηση του εμιράτου κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που έχει προκαλέσει «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

🚨عاجـــــــــــــــل



دمار في مبنى مجمع الوزارات في الكويت بعد استهدافه بطائرات مسيرة pic.twitter.com/sCMga5rkXO — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) April 4, 2026

02:41 Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram. Περίπου 20 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

01:13 Επτά νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο – Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης.

Σε αεροπορική επιδρομή στην κοινότητα Μάρακα, κοντά στην Τύρο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλος ένας τραυματίστηκε, ανέφερε αργά το βράδυ του Σαββάτου το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νωρίτερα, είχε ενημερώσει πως δύο κοριτσάκια βρήκαν τον θάνατο και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Χαμπούς – ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατία, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ένας 21χρονος στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

00:44 Οι κόρες του Κασέμ Σολεϊμανί διαψεύδουν ότι οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ έχουν σχέση με την οικογένειά τους

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι οι δύο Ιρανές που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τον στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί που σκοτώθηκε το 2020 από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνελήφθησαν η ανιψιά του Σολεϊμανί και η κόρη της.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η κόρη του Κασέμ Σολεϊμανί δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του αμερικανικού κράτους είναι ψευδής: τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια του Χατζ Κασέμ».

Η κρατική τηλεόραση επικαλέστηκε την άλλη κόρη του Σολεϊμανί, τη Ναρζές, που είναι μέλος του ισλαμικού δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης. «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας, ούτε κανείς συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει κατοικήσει στις ΗΠΑ», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η ανιψιά, που ονομάζεται Χαμιντέ Σολεϊμανί Αφσάρ, κατηγορείται ότι στήριζε ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία.

00:30 Τραμπ: «Εξουδετερώθηκαν Ιρανοί στρατιωτικοί ηγέτες με το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε στρατιωτική επιχείρηση στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται και ανώτατα στελέχη της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας.

«Ορισμένοι από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το οδήγησαν με κακό και απερίσκεπτο τρόπο, εξουδετερώθηκαν, μαζί με πολλά ακόμη, με αυτό το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη!», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος και παραθέτει βίντεο από τον βομβαρδισμό.

00:11 Το Ιράν σηκώνει τους τόνους μετά το τελεσίγραφο Τραμπ: Πράξη απελπισίας η απειλή σου

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι, διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου «Χατάμ αλ Ανμπίγια» απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου κάνοντας λόγο για «μια πράξη απελπισίας, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη».

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, προειδοποίησε ότι «η απλή έννοια αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν για σένα».

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι ανέφερε επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σε περίπτωση επίθεσης από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, θα στοχεύσουν «όλες τις υποδομές που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός, καθώς και τις υποδομές του σιωνιστικού καθεστώτος, χωρίς περιορισμούς, με καταστροφικές και αδιάκοπες επιθέσεις».