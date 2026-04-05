Νετανιάχου για διάσωση Αμερικανού πιλότου: Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ



«Όλοι οι Ισραηλινοί χαίρονται για την απίστευτη διάσωση ενός γενναίου Αμερικανού πιλότου από τους ατρόμητους πολεμιστές της Αμερικής», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρόεδρε Τραμπ, Ντόναλντ, αγαπητέ μου φίλε, για άλλη μια φορά η αποφασιστική ηγεσία σας έφερε μια ακόμη μεγάλη νίκη στην Αμερική», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η δήλωση Νετανιάχου

«Συγχαρητήρια, πρόεδρε Τραμπ!

Όλοι οι Ισραηλινοί χαίρονται για την απίστευτη διάσωση ενός γενναίου Αμερικανού πιλότου από τους ατρόμητους πολεμιστές της Αμερικής. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν οι ελεύθερες κοινωνίες συσπειρώνουν το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια και να νικήσουν τις δυνάμεις του σκότους και της τρομοκρατίας.

Αυτή η επιχείρηση διάσωσης ενισχύει την ιερή αρχή: Κανείς δεν μένει πίσω. Αυτή είναι μια κοινή αξία που έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά στην ιστορία και των δύο χωρών μας.

Ως έθνος που έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα τολμηρές επιχειρήσεις διάσωσης, και ως κάποιος που τραυματίστηκε σε μια τέτοια αποστολή και έχασε έναν αδελφό στη διάσωση του Εντέμπε, οι Ισραηλινοί και εγώ γνωρίζουμε πόσο τολμηρή απόφαση πήρατε.

Πρόεδρε Τραμπ, Ντόναλντ, αγαπητέ μου φίλε, για άλλη μια φορά η αποφασιστική ηγεσία σας έφερε μια ακόμη μεγάλη νίκη στην Αμερική.

Σας χαιρετώ!

Όλοι σας χαιρετούμε!”».