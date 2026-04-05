Τραμπ: Σώσαμε τον σοβαρά τραυματισμένο και γενναίο πιλότο

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social σχετικά με τη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αναφέρει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την επιχείρηση με τον στρατό από το Οβάλ Γραφείο αύριο, Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, και πραγματικά γενναίο, μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό σμήναρχο. Τέτοιου είδους επιχείρηση σπάνια επιχειρείται λόγω του κινδύνου για «προσωπικό και εξοπλισμό». Απλώς δεν συμβαίνει. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι, κάτι επίσης ασυνήθιστο, έπειτα από επτά ώρες πάνω από το Ιράν. ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα πραγματοποιήσω συνέντευξη Τύπου με τον στρατό στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 13:00. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ του στρατού μας! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

«Την Τρίτη θα στοχοποιήσουμε τις υποδομές του Ιράν»

Ο Τραμπ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η Τρίτη θα είναι η Ημέρα των Εργοστασίων Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα τυλιγμένα σε ένα, στο Ιράν».