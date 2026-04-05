Τραμπ: Τον έχουμε! Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος του F-15 είναι ασφαλής και υγιής

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το πρωί της Κυριακής ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν είναι ασφαλής και υγιής.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, «τις τελευταίες ώρες, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, για έναν από τους εξαιρετικούς αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός συνταγματάρχης, και για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!».

Όπως είπε ο Τραμπ, το μέλος του πληρώματος έχει υποστεί κάποιους τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ σχετικά με τη διεξαγωγή της επιχείρησης η οποία πραγματοποίθηκε χωρίς απώλειες, σχολίασε ότι καταδεικνύει πως «Έχουμε επιτύχει συντριπτική κυριαρχία και υπεροχή στον ιρανικό εναέριο χώρο».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

