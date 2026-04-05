Al Jazeera: Ο αγνοούμενος Αμερικανός πιλότος εντοπίστηκε, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται

Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Αμερικανός πιλότος του F-15 εντοπίστηκε εν μέσω μιας σφοδρής ανταλλαγής πυρών, ωστόσο η επιχείρηση διάσωσης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέλος του πληρώματος δεν έχει εγκαταλείψει το ιρανικό έδαφος και, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, ενδέχεται να υπάρχει ακόμη κίνδυνος για το εν λόγω άτομο και για άλλα άτομα που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Επομένως, πρόκειται για μια συνεχιζόμενη, ενεργή επιχείρηση διάσωσης, καθώς ο αεροπόρος αυτός δεν έχει ουσιαστικά βγει από το ιρανικό έδαφος, επομένως δεν θεωρείται ακόμα ασφαλής.

