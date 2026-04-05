Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στη διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού των συστημάτων όπλων του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν. Στην αποστολή συμμετείχαν ελίτ δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και αεροσκάφη από διάφορους κλάδους, όπως αναφέρει το Fox News.

Η επιχείρηση δεν περιλάμβανε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο, αλλά οι αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν για να κρατήσουν το ιρανικό προσωπικό μακριά από τον τόπο της διάσωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η CIA ξεκίνησε μια «εκστρατεία παραπλάνησης» στο εσωτερικό του Ιράν πριν το Πεντάγωνο δρομολογήσει την αποστολή διάσωσης.

Πριν εντοπιστεί ο στρατιωτικός, η CIA διέδωσε στο εσωτερικό του Ιράν την πληροφορία ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη εντοπίσει τον αγνοούμενο συνταγματάρχη και τον μετέφεραν επί εδάφους με σκοπό τη διαφυγή του. Ενώ οι ιρανικές δυνάμεις ήταν μπερδεμένες και αβέβαιες για το τι συνέβαινε, η CIA χρησιμοποίησε τις «μοναδικές, εξαιρετικές δυνατότητές» της για να εντοπίσει τον Αμερικανό στρατιωτικό.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αποστολή ήταν προσπάθεια «σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα», με τον Αμερικανό να κρύβεται για σχεδόν 48 ώρες μέσα σε μια ρωγμή στο βουνό και να είναι αόρατος χωρίς τις δυνατότητες της CIA. Ο στρατιωτικός είτε χρησιμοποίησε μια κρυπτογραφημένη μέθοδο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε έναν πομπό για να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν.

Η CIA κοινοποίησε αμέσως τη θέση του στρατιωτικού στο Πεντάγωνο και στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε άμεση αποστολή διάσωσης, την οποία εκτέλεσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) με την υποστήριξη της CIA, η οποία παρείχε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Η ισραηλινή βοήθεια

Ταυτόχρονα, στην αποστολή διάσωσης, συμμετείχε και το Ισραήλ, παρέχοντας πληροφορίες προς τις ΗΠΑ. Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός συνέβαλε στην αναστολή των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων στην περιοχή, ενώ η αποστολή διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη τις τελευταίες 36 ώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεκάδες αεροσκάφη συμμετείχαν στην απομάκρυνση.

