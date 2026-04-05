Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τα τελεσίγραφα στο Ιράν

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων» για να διευκολύνουν «την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

«Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν (…) κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι δύο υπουργοί ζήτησαν επίσης να σταματήσουν οι «παράνομες επιθέσεις» εναντίον πολιτικών υποδομών, όπως είναι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Μπουσέρ, στον οποίο εργάζονταν δεκάδες Ρώσοι.