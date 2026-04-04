Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Επικίνδυνη είναι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια των αποψινών βομβαρδισμών εξουδετερώθηκαν στρατιωτικοί ηγέτες του Ιράν , ενώ η Τεχεράνη απάντησε στο τελεσίγραφο 48 ωρών του αμερικανού προέδρου πως «Εάν κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, θα γίνει κόλαση όλη η περιοχή για ΗΠΑ και Ισραήλ». Συνεχής ενημέρωση.

Σχετικά με τον δεύτερο αγνοούμενο πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε την Παρασκευή από αντιαεροπορικά πυρά του Ιράν, οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος. Πάντως, δήλωσε στο NBC ότι η κατάρριψη του F-15 δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, τα ξημερώματα του Σαββάτου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Μπέερ Σέβα και προκλήθηκαν ζημιές σε προάστια του Τελ Αβίβ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

• Κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους: Η τύχη ενός Αμερικανού στρατιωτικού παραμένει άγνωστη, μετά την κατάρριψη ενός μαχητικού F-15 πάνω από το Ιράν. Το άλλο μέλος του πληρώματος διασώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών πηγών στο CNN. Το Ιράν χτύπησε επίσης ένα δεύτερο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος την Παρασκευή, αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτιναχθεί εκτός ιρανικού εδάφους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

• Το Ιράν προσφέρει αμοιβή: Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του F-15 και υποσχέθηκε αμοιβή σε όποιον Ιρανό βρει και παραδώσει τον Αμερικανό στρατιωτικό.

• Δήλωση Τραμπ: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 35η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

03:39 Νέες αναφορές για την επιχείρηση διάσωσης του αμερικανού πιλότου

Aναφορές ότι ελικόπτερα CSAR των ΗΠΑ εισήλθαν και πάλι στο Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά με τις ιρανικές δυνάμεις στα Όρη Ριγκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι πιθανό να έχει επιτευχθεί επαφή εκεί με το δεύτερο μέλος του πληρώματος του καταρριφθέντος μαχητικού F-15E.

03:32 Και δεύτερο ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ

Μεγάλες ζημιές σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις αναφέρουν οι αρχές του Κουβέιτ, έχοντας ήδη ενημέρωσει για ιρανική επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση του εμιράτου κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που έχει προκαλέσει «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

03:18 Ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού παραδέχεται ότι το Ισραήλ υπερεκτίμησε τη ζημιά που υπέστησαν οι δυνατότητες της Χεζμπολάχ μετά τον πόλεμο του 2024

Ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας υπερεκτίμησαν τις ζημιές που προκάλεσε στη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του 2024, σύμφωνα με ηχογραφήσεις που επικαλούνται τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο υποστράτηγος Ράφι Μίλο, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το Κανάλι 12 και αναφέρθηκαν από την εφημερίδα Times of Israel, είπε ότι υπήρχε ένα «χάσμα» μεταξύ της εκτίμησης του στρατού για τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ μετά την επιχείρηση και της τρέχουσας ικανότητας της οργάνωσης να πραγματοποιεί επιθέσεις.

«Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του τρόπου με τον οποίο ολοκληρώσαμε την [επιχείρηση] “Northern Arrows” και του τι καταλάβαμε και πιστεύαμε, και του πόσο ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι [ενεργή]», δήλωσε ο Μίλο, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες ρίψεις ρουκετών από την οργάνωση με στόχο το βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πλέον ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει εκατοντάδες εκτοξευτές και δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες.

Ο Μίλο έκανε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με κατοίκους της Μισγκάβ Αμ, από τους οποίους ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία ενός 60χρονου κατοίκου που χτυπήθηκε κατά λάθος από ισραηλινά πυρά πυροβολικού τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι το περιστατικό «δεν έπρεπε να είχε συμβεί».

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για το αν η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν θα οδηγήσει στην ανατροπή της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι φαίνεται «ακόμα σταθερή» και ότι τελικά μπορεί να χρειαστεί μια συμφωνία.

03:09 Πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ εξαιτίας επιδρομής ιρανικών drones

Επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του εμιράτου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και κυβερνητικά κτίρια, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου (KUNA).

Η κυβέρνηση του εμιράτου κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που έχει προκαλέσει «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

🚨عاجـــــــــــــــل



— AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) April 4, 2026

02:41 Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή.

01:13 Επτά νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο – Ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης.

Σε αεροπορική επιδρομή στην κοινότητα Μάρακα, κοντά στην Τύρο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλος ένας τραυματίστηκε, ανέφερε αργά το βράδυ του Σαββάτου το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νωρίτερα, είχε ενημερώσει πως δύο κοριτσάκια βρήκαν τον θάνατο και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Χαμπούς – ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατία, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ένας 21χρονος στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

00:44 Οι κόρες του Κασέμ Σολεϊμανί διαψεύδουν ότι οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ έχουν σχέση με την οικογένειά τους

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι οι δύο Ιρανές που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τον στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί που σκοτώθηκε το 2020 από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνελήφθησαν η ανιψιά του Σολεϊμανί και η κόρη της.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η κόρη του Κασέμ Σολεϊμανί δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του αμερικανικού κράτους είναι ψευδής: τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια του Χατζ Κασέμ».

Η κρατική τηλεόραση επικαλέστηκε την άλλη κόρη του Σολεϊμανί, τη Ναρζές, που είναι μέλος του ισλαμικού δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης. «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας, ούτε κανείς συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει κατοικήσει στις ΗΠΑ», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η ανιψιά, που ονομάζεται Χαμιντέ Σολεϊμανί Αφσάρ, κατηγορείται ότι στήριζε ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία.

00:30 Τραμπ: «Εξουδετερώθηκαν Ιρανοί στρατιωτικοί ηγέτες με το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε στρατιωτική επιχείρηση στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται και ανώτατα στελέχη της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας.

«Ορισμένοι από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το οδήγησαν με κακό και απερίσκεπτο τρόπο, εξουδετερώθηκαν, μαζί με πολλά ακόμη, με αυτό το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη!», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος και παραθέτει βίντεο από τον βομβαρδισμό.

00:16 Η οικογένεια Σολεϊμανί αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κόρες του δολοφονημένου πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αρνήθηκαν ότι οι δύο Ιρανές γυναίκες που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η κόρη του Σολεϊμανί, Ζεϊνάμπ, δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ψέμα: τα άτομα που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μια άλλη κόρη, η Ναρτζές, μέλος του Ισλαμικού Δημοτικού Συμβουλίου της Τεχεράνης, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας ούτε συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει διαμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

00:11 Το Ιράν σηκώνει τους τόνους μετά το τελεσίγραφο Τραμπ: Πράξη απελπισίας η απειλή σου

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι, διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου «Χατάμ αλ Ανμπίγια» απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου κάνοντας λόγο για «μια πράξη απελπισίας, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη».

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, προειδοποίησε ότι «η απλή έννοια αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν για σένα».

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι ανέφερε επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σε περίπτωση επίθεσης από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, θα στοχεύσουν «όλες τις υποδομές που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός, καθώς και τις υποδομές του σιωνιστικού καθεστώτος, χωρίς περιορισμούς, με καταστροφικές και αδιάκοπες επιθέσεις».

23:55 Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το σχέδιο απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέβαλε επ' αόριστον την ψήφιση σχεδίου Απόφασης που είχε υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Χορμούζ, αν και πηγές εντός ΟΗΕ κάνουν λόγο για ψηφοφορία εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Στο σχέδιο Απόφασης του Μπαχρέιν είχαν αντιταχθεί η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και αρκετά άλλα μέλη του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκά, με κοινό σημείο κυρίως την έκταση και τον χαρακτήρα της προτεινόμενης στρατιωτικής δράσης, την χρονική της διάρκεια, αλλά και την περιοχή στην οποία θα επικεντρωθεί. Ως αποτέλεσμα, το σχέδιο τροποποιήθηκε αρκετές φορές, σε μια προσπάθεια συμφωνίας επί της φρασεολογίας από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

23:35 Η οικογένεια Σολεϊμανί αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κόρες του δολοφονημένου πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αρνήθηκαν ότι οι δύο Ιρανές γυναίκες που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η κόρη του Σολεϊμανί, Ζεϊνάμπ, δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ψέμα: τα άτομα που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μια άλλη κόρη, η Ναρτζές, μέλος του Ισλαμικού Δημοτικού Συμβουλίου της Τεχεράνης, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας ούτε συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει διαμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κόρες του δολοφονημένου πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αρνήθηκαν ότι οι δύο Ιρανές γυναίκες που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγγενείς τους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η κόρη του Σολεϊμανί, Ζεϊνάμπ, δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ψέμα: τα άτομα που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μια άλλη κόρη, η Ναρτζές, μέλος του Ισλαμικού Δημοτικού Συμβουλίου της Τεχεράνης, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας ούτε συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει διαμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

23:27 Το Ιράν σηκώνει τους τόνους μετά το τελεσίγραφο Τραμπ: Πράξη απελπισίας η απειλή σου

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι, διοικητής του Κεντρικού Αρχηγείου «Χατάμ αλ Ανμπίγια» απάντησε στο τελεσίγραφο Τραμπ χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου κάνοντας λόγο για «μια πράξη απελπισίας, νευρική, ανισόρροπη και ανόητη».

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, προειδοποίησε ότι «η απλή έννοια αυτού του μηνύματος είναι ότι οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν για σένα».

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι ανέφερε επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σε περίπτωση επίθεσης από τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό, θα στοχεύσουν «όλες τις υποδομές που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός τρομοκρατικός στρατός, καθώς και τις υποδομές του σιωνιστικού καθεστώτος, χωρίς περιορισμούς, με καταστροφικές και αδιάκοπες επιθέσεις».

23:11 Επιστολή Αραγτσί στον ΟΗΕ για την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή ραδιενεργού υλικού στην ατμόσφαιρα.

Σε επιστολή του προς τον ΟΗΕ, ανέφερε ότι αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση κατά της εγκατάστασης από την έναρξη του πολέμου.

23:00 ΗΠΑ: Υπό κράτηση η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί και η κόρη της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και τη μικρανιψιά του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ κατηγορείται ότι στηρίζει ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία. «Ενώ διέμενε στις ΗΠΑ, διέδιδε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, γιόρταζε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, έπλεξε το εγκώμιο του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε την Αμερική ως «μεγάλο σατανά» και εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στον σύζυγο της απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

Στις αρχές Απριλίου ο Ρούμπιο ανακάλεσε το «νομικό καθεστώς» και της Φατεμέχ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρης του Αλί Λαριτζανί, του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στα μέσα Μαρτίου από ισραηλινό πλήγμα. Η Αρντεσίρ-Λαριτζανί και ο σύζυγός της, ο Σεγιέντ Καλαντάρ Μοταμεντί, «δεν βρίσκονται πλέον στις ΗΠΑ και απαγορεύεται να επιστρέψουν στο μέλλον» στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να φιλοξενεί η χώρα μας αλλοδαπούς υπηκόους που στηρίζουν αντιαμερικανικά, τρομοκρατικά καθεστώτα» ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

22:44 Οι Ιρανοί απαντούν στο τελεσίγραφο Τραμπ: Αν κλιμακώσετε ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση για ΗΠΑ και Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στο τελεσίγραφο των 48 ωρών του τραμπ και να προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya δήλωσε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ιδέα της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αποτελεί «ψευδαίσθηση» που θα οδηγήσει τους αντιπάλους της σε αδιέξοδο.

Όπως είναι γνωστό, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, ζητώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με «κόλαση» έως τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, στοχεύοντας το αεροδρόμιο Ben Gurion Airport καθώς και «ζωτικής σημασίας» στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση βαλλιστικού πυραύλου και πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη προς το έδαφός του, ενεργοποιώντας άμεσα τα συστήματα αεράμυνας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πύραυλος κατέπεσε σε ανοιχτή περιοχή, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές.

22:37 Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πύραυλο προς το ισραηλινό έδαφος

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να τον αναχαιτίσουν.

22:29 Ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη πάνω από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη περισσότερους από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, όπως δήλωσε αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο κανάλι 12.

«Οι Ιρανοί διαθέτουν περισσότερους από 1.000 πυραύλους που είναι σε θέση να φτάσουν στο Ισραήλ», ανέφερε ο αντισμήναρχος «Τετ», ο οποίος ηγείται της έρευνας για τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στη μονάδα πληροφοριών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην αρχή του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκτιμούσε ότι το Ιράν διέθετε 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους. Έκτοτε, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ, καθώς και εκατοντάδες κατά άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ενώ πιθανώς εκατοντάδες πύραυλοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

22:18 Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα βομβαρδίσει συνοριακό πέρασμα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα βομβαρδίσει σύντομα το συνοριακό πέρασμα Μασνάα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, λόγω της χρήσης του από τη Χεζμπολάχ για «στρατιωτικές δραστηριότητες».

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Avichay Adraee, ισχυρίστηκε ότι το συνοριακό πέρασμα χρησιμοποιείται για τη λαθραία διακίνηση όπλων.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας, καλούμε όλα τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο συνοριακό πέρασμα και όλους όσους βρίσκονται στην περιοχή που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη να την εγκαταλείψουν αμέσως», δήλωσε.

«Η παραμονή σας σε αυτή την περιοχή σας εκθέτει σε κίνδυνο.»

21:57 Πέντε νεκροί από τον βομβαρδισμό στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε μια πετροχημική ζώνη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.



21:33 Το Ισραήλ περιμένει το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

21:17 Ισραήλ: Επιθέσεις κατά 200 στόχων σε Ιράν και Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του έπληξαν περισσότερους από 200 στόχους στο Ιράν και τον Λίβανο, ενισχύοντας τη στρατηγική του στην περιοχή. Σύμφωνα με την ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν στο Ιράν, περιλαμβάνονται συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και αποθήκες όπλων της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC).

Επιπλέον, στον Λίβανο, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε έναν στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ, αποθήκες όπλων, καθώς και σε χώρους εκτόξευσης πυραύλων. Ειδικότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν και τα κεντρικά γραφεία της ελίτ στρατιωτικής μονάδας Radwan Force της Χεζμπολάχ, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για εξαιρετικά ευαίσθητες και υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις.

21:03 Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης της UNIFIL

Πηγή προσκείμενη στον ΟΗΕ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε, μέσα σε 24 ώρες, 17 κάμερες παρακολούθησης στο γενικό επιτελείο της UNIFIL, της δύναμης σταθεροποίησης του Οργανισμού για τον Λίβανο, στην πόλη Νακούρα.

«Οι κάμερες καταστράφηκαν με κάτι που μοιάζει με λέιζερ» είπε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της UNIFIL Κάντις Αρντιέλ.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στη Νακούρα και αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο χωριό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, κυανόκρανοι είδαν «Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν στην κατεδάφιση μεγάλου τμήματος» της Νακούρα, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. «Από τις ισχυρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο γενικό επιτελείο της UNIFIL», σημείωσε.

Τρεις Ινδονήσιοι στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.

Μια πηγή προσκείμενη στον ΟΗΕ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε, μέσα σε 24 ώρες, 17 κάμερες παρακολούθησης στο γενικό επιτελείο της UNIFIL, της δύναμης σταθεροποίησης του Οργανισμού για τον Λίβανο, στην πόλη Νακούρα.

«Οι κάμερες καταστράφηκαν με κάτι που μοιάζει με λέιζερ» είπε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της UNIFIL Κάντις Αρντιέλ.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στη Νακούρα και αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο χωριό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, κυανόκρανοι είδαν «Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν στην κατεδάφιση μεγάλου τμήματος» της Νακούρα, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. «Από τις ισχυρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο γενικό επιτελείο της UNIFIL», σημείωσε.

Τρεις Ινδονήσιοι στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.

20:44 Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν σήμερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σήμερα σε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν, τα οποία χαρακτηρίζει ως μια κύρια πηγή χρημάτων για την κυβέρνηση του Ιράν.

Σε βιντεομήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα πετροχημικά εργοστάσια ακολούθησαν τα πλήγματα του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «καταστρέψει το 70% της ικανότητας του Ιράν να παράγει χάλυβα».

«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», πρόσθεσε.

20:21 Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων τους κατά του Ιράν

Οι επόμενες φάσεις της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα δεσμεύσουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων cruise JASSM-ER, αποσύροντάς τους από αποθήκες που προορίζονταν για άλλες περιοχές.

20:09 Ισραήλ: Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας στρατιώτης του έπεσε «στη μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου συγκρούονται εδώ και πάνω από έναν μήνα το Ισραήλ και η φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Ο επιλοχίας Γκι Λουντάρ, 21 ετών (…) έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο» αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση του στρατού.

Με τον θάνατό του ανέρχονται πλέον σε 11 οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν ξανάρχισαν οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.

19:50 Τεχεράνη: Το Ιράκ εξαιρείται από οποιουσδήποτε περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση Khatam al-Anbiya του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι το Ιράκ θα εξαιρεθεί από οποιουσδήποτε περιορισμούς στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

19:33 Τουλάχιστον 3.300 νεκροί στο Ιράν, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπάλχι, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν κατά τις πρώτες εβδομάδες του.

Η Μπάλχι δήλωσε σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:

-περισσότερους από 3.300 θανάτους

-περισσότερους από 30.000 αναφερόμενους τραυματισμούς

-περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους

-116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις

19:16 Κινδυνεύουν με απέλαση η ανιψιά και η εγγονή του Κασέμ Σουλεϊμανί - Η ανάρτηση του Μάρκο Ρούμπιο

Η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί, υψηλόβαθμου διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που σκοτώθηκε από τις ΗΠΑ το 2020, συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ μαζί με την κόρη της, ενώ και οι δύο κινδυνεύουν με απέλαση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η (Αφσάρ) προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, επευφημούσε τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, εξυμνούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, καταδίκαζε την Αμερική ως τον «Μεγάλο Σατανά» και εξέφραζε την αταλάντευτη υποστήριξή της προς το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η Αφσάρ ζούσε με το παιδί της στο Λος Άντζελες.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι και οι δύο Αφσάρ κατείχαν πράσινες κάρτες των ΗΠΑ, τις οποίες έχει πλέον ανακαλέσει.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στη χώρα μας να γίνει καταφύγιο για αλλοδαπούς που υποστηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

18:56 Εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον πέντε τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικούς πυραύλους

Πολλές εκρήξεις ακούγονται πάνω από την Ιερουσαλήμ, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα σήμερα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, από ιρανικούς πυραύλους που προκάλεσαν και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Από τα μεσάνυχτα, έξι ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Μπνέι Μπρακ, στα ανατολικά προάστια του Τελ Αβίβ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από τζάμια, σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ο MDA ανέφερε επίσης ότι μετέφερε σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και του Μπνέι Μπρακ συνολικά τέσσερις τραυματίες.

Στο Ραμάτ Γκανμ στο κεντρικό Ισραήλ, πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού γκρεμισμένο. Διακρίνονται στα χαλάσματα μια βιβλιοθήκη και ένα στατικό ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό γκρεμίστηκε εν μέρει ο τελευταίος όροφος μιας άλλης κατοικίας.

Σύμφωνα εξάλλου με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύραυλος διασποράς που εκτοξεύτηκε το πρωί της Παρασκευής έπεσε κοντά στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει «την τοποθεσία των πληγμάτων».

18:44 Πότε λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν - Τι απειλούν να καταστρέψουν οι Αμερικανοί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για να καταλήξει σε μια συμφωνία ή να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ.

«Θα θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν 10 ημέρες για ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή ΝΑ ΞΑΝΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος πιέζει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στις 26 Μαρτίου ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 10 ημερών στην Τεχεράνη για να ξανανοίξει το Χορμούζ, απειλώντας ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Το τελεσίγραφο αυτό λήγει «την Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον».

Ο πόλεμος που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου συνεχίζεται για 36η ημέρα. Νωρίτερα σήμερα βομβαρδίστηκε ο εμβληματικός πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, την ώρα που συνεχίζονται από όλες τις πλευρές οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου ο οποίος αγνοείται μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους του χθες στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το Μπουσέρ είναι ο μοναδικός εν λειτουργία σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν και έχει ήδη χτυπηθεί τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου. Βρίσκεται πιο κοντά σε πρωτεύουσες άλλων χωρών, όπως το Κουβέιτ ή η Ντόχα, παρά στην Τεχεράνη, από την οποία απέχει 750 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, ένας φύλακας σκοτώθηκε από το πλήγμα αλλά δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν ανέφερε καμία αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στην περιοχή, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις αυτές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπενθύμισε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι γειτονικές ζώνες «δεν πρέπει ποτέ» να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Καταδικάζοντας το πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περίπου 200 υπάλληλοι του ρωσικού πυρηνικού κολοσσού Rosatom που βρίσκονταν στο Μπουσέρ άρχισαν να τον εκκενώνουν 20 λεπτά μετά την επίθεση.

18:10 Οι Αμερικανοί συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του Κασέμ Σουλεϊμανί

Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του αποθανόντος Iρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε το καθεστώς μόνιμης διαμονής τους, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το State Department.

«Η Χαμίντε Σουλεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ», ανέφερε το State Department σε δήλωση μετά την ανάκληση των πράσινων καρτών τους από τον Ρούμπιο.

18:01 Η Σλοβακία ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, να κάνει βήματα για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από τον αγωγό Ντρούζμπα και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα πρέπει άμεσα να επαναλάβει τον διάλογο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει ένα τέτοιο πολιτικό και νομικό περιβάλλον, ώστε τα κράτη-μέλη, αλλά και η ΕΕ ως σύνολο να μπορούν ν’ αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν χάσει και να καταστήσουν δυνατό τον εφοδιασμό των στρατηγικών αυτών πρώτων υλών από όλες τις πιθανές πηγές και κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας”, τόνισε ο Φίτσο σε μία δήλωσή του, μετά από μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.

17:21 Τελεσίγραφο Τραμπ 48 ωρών μέσω Truth Social: «Ο χρόνος τελειώνει»

Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είχε δώσει προθεσμία δέκα ημερών στην Τεχεράνη είτε να προχωρήσει σε συμφωνία είτε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας τώρα την πίεση με ένα σαφές τελεσίγραφο.

«Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση εναντίον τους», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

17:02 Μαζικές επιθέσεις από το Ιράν καταγγέλλει η Ιορδανία: 281 πύραυλοι και drones από την έναρξη του πολέμου

Εκτεταμένες επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα καταγγέλλει η Ιορδανία . Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει συνολικά 281 επιθέσεις, εκ των οποίων 161 με πυραύλους και 120 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Petra, επισημαίνει ότι η πλειονότητα των επιθέσεων αναχαιτίστηκε επιτυχώς, με μόλις 20 από τα εισερχόμενα βλήματα να διαφεύγουν της ιορδανικής άμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές της Ιορδανίας υπογράμμισαν ότι τα πλήγματα δεν ήταν τυχαία, αλλά στόχευαν συγκεκριμένα κρίσιμες υποδομές και στρατηγικές τοποθεσίες εντός της χώρας. «Όλες οι ιρανικές επιθέσεις είχαν ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις και σημεία στην ιορδανική επικράτεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

16:41 Ιράν: Απομακρύνθηκαν 198 μέλη του προσωπικού της Rosatom από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) απομάκρυνε σήμερα, επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Η Rosatom εκκενώνει το προσωπικό της από την αναφερόμενη πυρηνική μονάδα από το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι σημερινές απομακρύνσεις προσωπικού είχαν προγραμματιστεί πριν από τη σημερινή ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Χ, ότι ένα μέλος του προσωπικού φυσικής προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου σκοτώθηκε από ένα θραύσμα βλήματος, ενώ ένα κτήριο επηρεάστηκε από τα κρουστικά κύματα και τα θραύσματα.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ να δηλώνει ότι οι εξελίξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ξετυλίγονται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού που σκοτώθηκε ήταν Ιρανός.

Η Rosatom ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του Λιχατσόφ.

16:11 Τα ΗΑΕ καταδικάζουν τα επεισόδια έξω από την πρεσβεία τους στη Δαμασκό, δείτε βίντεο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταδίκασαν σήμερα αυτό που περιέγραψαν ως “ταραχές, πράξεις βανδαλισμού και επιθέσεις” έξω από τη διπλωματική αντιπροσωπεία τους, αλλά και από την κατοικία του επικεφαλής της αποστολής τους στη Δαμασκό.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν τη Συρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να ασφαλίσει την πρεσβεία και το προσωπικό της, να διερευνήσει τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ σε μία ανακοίνωσή του.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δείχνουν διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την πρεσβεία.

16:02 Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ ανατινάζει φορτηγό-εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) ένα βίντεο στο Χ, στο οποίο φαίνεται να ανατινάσσεται ένα φορτηγό, που λειτουργεί ως κινητός εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή του Ταμπρίζ, στο Ιράν.

«Ο εκτοξευτής καταστράφηκε, εμποδίζοντας έτσι τις διαδρομές εκτόξευσης πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν», επισημαίνεται στην ανάρτηση.

תיעוד מיוחד מתקיפה מדויקת של חיל-האוויר לעבר משאית ששימשה כמשגר טילים בליסטיים נייד במרחב תבריז.

המשגר הושמד ובכך סוכלו מתווי ירי טילים לעבר מדינת ישראל ממערב איראן. pic.twitter.com/816zzJH0hZ — Israeli Air Force (@IAFsite) April 4, 2026

15:45 Το Ιράν λέει ότι χρησιμοποίησε ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για τη στοχοποίηση αμερικανικού μαχητικού

Το Ιράν χρησιμοποίησε χθες ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για να στοχοποιήσει ένα μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική κοινή στρατιωτική διοίκηση.

Ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι η χώρα του «θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο» στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

15:31 «Παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού»: Πρώην πιλότος της RAF μιλά για την αναζήτηση του αγνοούμενου πιλότου

Ο πρώην πιλότος της RAF, Τζον Πίτερς, μίλησε στο Sky News για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού F-15 στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό θυμίζει τη δική του εμπειρία το 1991, όταν καταρρίφθηκε το αεροσκάφος του πάνω από το Ιράκ, κατά τον Πόλεμο του Κόλπου. «Είναι ένα παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού», δήλωσε ο Πίτερς, αναφερόμενος στις τρέχουσες συνθήκες.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις θα στείλουν την ομάδα αναζήτησης και διάσωσης. Αυτή πρέπει να βρει τον πιλότο και να οργανώσει τον τρόπο εξαγωγής του, γιατί, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι Ιρανοί θα προσπαθήσουν να κατακλύσουν την περιοχή, καθώς πλέον αυτό είναι πολιτικό παιχνίδι, το οποίο τους δίνει τεράστιο πλεονέκτημα».

Όταν ρωτήθηκε για τις προοπτικές του αγνοούμενου πιλότου, ο κ. Πίτερς ανέφερε ότι οι Αμερικανοί είναι «απίστευτα καλοί» στην αναζήτηση και διάσωση σε εμπόλεμο περιβάλλον και θα έχουν τεράστιους πόρους πίσω από την επιχείρηση. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα το άτομο που αγνοείται να αξιοποιήσει την εκπαίδευσή του για να παραμείνει ζωντανό.

14:44 Το Ιράν επιτέθηκε κατά πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επιτέθηκε με ένα drone κατά ενός πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς στο πλοίο, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον διοικητή του ναυτικού της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν. Το Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα.

14:22 Φωτογραφίες δείχνουν τις συνέπειες πλήγματος στη Ραμάτ Γκαν στο Ισραήλ

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε ότι επιχείρησε σε έξι περιοχές της κεντρικής Ιερουσαλήμ μετά τις ιρανικές επιθέσεις του Σαββάτου, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Ραμάτ Γκαν, ανατολικά του Τελ Αβίβ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες παρακάτω. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πιο νωρίς, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καλώντας το κοινό να μεταβεί σε προστατευμένους χώρους.

13:53 Οι σύμμαχοι προειδοποιούν τον Τραμπ ότι το στρατιωτικό του σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι αδύνατο

Ένα βαθύ στρατηγικό χάσμα έχει αναδυθεί μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων της σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας επιχείρησης με στόχο το βίαιο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει μια πολυεθνική στρατιωτική επιχείρηση για να σπάσει τον αποτελεσματικό αποκλεισμό που επιβάλλει το Ιράν στην πιο ζωτική πετρελαϊκή αρτηρία του κόσμου.

13:30 Δύο drones έπληξαν το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Βόρεια Ρουμάιλα στο Ιράκ

Δύο drones έπληξαν το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Βόρεια Ρουμάιλα στο Ιράκ τραυματίζοντας τρεις Ιρακινούς εργαζόμενους, σύμφωνα με πηγές ασφάλειας, αλλά και ενεργειακές πηγές.

13:00 ΔΟΑΕ για το πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ: Ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις



Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από το Ιράν σχετικά με ένα βλήμα που έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι ένα μέλος της φυσικής προστασίας του σταθμού σκοτώθηκε από ένα θραύσμα του βλήματος, ενώ ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις, αλλά και τα θραύσματα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές στα κύρια τμήματα της μονάδας, ενώ δεν επηρεάστηκε και η παραγωγή ενέργειας.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile struck close to the premises of the Bushehr NPP this morning, the fourth such incident in recent weeks. Iran also informed the IAEA that one of the site’s physical protection staff members was killed by a projectile fragment… pic.twitter.com/Iclv7QueMi — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 4, 2026

12:59 Δεύτερο πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας πέρασε τα Στενά του Ορμούζ



Δεύτερο τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου.

Σύμφωνα με τον Ουραλόγλου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, υπήρχαν 15 πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας στο νευραλγικό πέρασμα της διεθνούς ναυσιπλοΐας, εκ των οποίων τα δύο έχουν αποχωρήσει. Μιλώντας στο CNN Turk, ανέφερε ότι τέσσερα πλοία δεν έχουν υποβάλει αίτημα για αποχώρηση. «Εργαζόμαστε σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών για την απομάκρυνση των υπόλοιπων εννέα», είπε χαρακτηριστικά.

12:59 Το Ιράκ έκλεισε το νότιο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ με το Ιράν



Το Ιράκ έκλεισε το νότιο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ με το Ιράν, μετά την απώλεια ενός Ιρακινού πολίτη από αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην ιρανική πλευρά, δήλωσαν σήμερα πηγές ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι ίδιες πηγές δεν δημοσιοποίησαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αυτό.

12:30 Φώτο: Κατεστραμμένο κτίριο από ιρανικό πλήγμα στο Μπνέι Μπρακ στο κεντρικό Ισραήλ



Εικόνες από την πόλη Μπνέι Μπρακ στο κεντρικό Ισραήλ καταγράφουν τις συνέπειες της εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν το Σάββατο, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι εργάζεται για την αναχαίτισή τους.

Η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών του Ισραήλ ανέφερε ότι ένας 45χρονος άντρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μετά τις εκτοξεύσεις, ο στρατός ανακοίνωσε ότι επιτράπηκε στους πολίτες να αποχωρήσουν από προστατευμένους χώρους σε όλη τη χώρα, ενώ οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης κατευθύνονταν προς το κεντρικό Ισραήλ, καθώς υπήρχαν αναφορές για πλήγματα.

Smoke rose over Bnei Brak in central Israel 🇮🇱 as sirens sounded following an Iranian missile strike.



A man was lightly injured by shrapnel as rescue teams responded to impact sites across the area.pic.twitter.com/QWVDyGcXz4 — Voice of Power (@voiceofpowerhq) April 4, 2026

11:46 Βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ - ένας νεκρός

Βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στους κεντρικούς χώρους του πυρηνικού σταθμού και δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή.

11:35 Η ολλανδική αστυνομία ερευνά έκρηξη στο Israel Center και εάν σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν



Η αστυνομία της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά αναφορές για μια έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στο Israel Center στην κεντρική πόλη Νάικερκ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς και οι ζημιές στον χώρο, τον οποίο διαχειρίζεται το φιλανθρωπικό ίδρυμα Christians for Israel, ήταν ελάχιστες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό σχετίζεται με μια σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί εναντίον εβραϊκών χώρων στην Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Η αστυνομία σημείωσε ότι ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις και απηύθυνε έκκληση στο κοινό για πληροφορίες.

11:27 Ισχυρές εκρήξεις στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στο Ιράν - «Μεγάλες πιθανότητες» να υπάρχουν θύματα



Πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στη νότια επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, όπου νωρίτερα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ειδική πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ» στην επαρχία Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι από την «αμερικανοϊσραηλινή επίθεση» επλήγησαν τρεις εταιρείες που βρίσκονται στη ζώνη αυτή, ενώ το πρακτορείο Tasnim επεσήμανε ότι «το εύρος των ζημιών είναι άγνωστο».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν «μεγάλες πιθανότητες» για θύματα.

11:23 Εκρήξεις στη Βηρυτό και τα προάστιά της το πρωί του Σαββάτου



Εκρήξεις υπήρξαν τη Βηρυτό το πρωί του Σαββάτου, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι στόχευσε υποδομές της Χεζμπολάχ.



Explosions hit Beirut early Saturday after Israel said it targeted Hezbollah infrastructure. pic.twitter.com/0k84BGn2Yo — Ethan (@epayne32) April 4, 2026

11:15 Telegraph: Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισήλθαν το βράδυ της Παρασκευής στο Ιράν για επιχείρηση διάσωσης του πιλότου

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εισήλθαν στο Ιράν την Παρασκευή το βράδυ για να διασώσουν το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15, γράφει σε δημοσίευμά της η Telegraph.

Το Ιράν κατέρριψε εχθές ένα F-15 των ΗΠΑ πάνω από τον εναέριο χώρο του, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που καταστράφηκε από εχθρικά πυρά από την αρχή του πολέμου. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι δύο μέλη του πληρώματος εκτοξεύτηκαν, προκαλώντας μια «κούρσα» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον εντοπισμό των δυο Αμερικανών.

Ο ένας διασώθηκε τελικά σε επιχείρηση που περιλάμβανε δύο ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού και αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε χαμηλό ύψος, τα οποία δέχθηκαν πυρά ελαφρών όπλων. Και τα δύο ελικόπτερα χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, με το ένα να βγάζει καπνό καθώς επιστρέφει στο ιρακινό έδαφος, αλλά προσγειώθηκαν με ασφάλεια, ανέφεραν αξιωματούχοι.

10:55 Πέντε υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Πέντε υπουργοί Οικονομικών ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας ως αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία είδε σήμερα το Reuters.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση».

«Επίσης θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι ωφελούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου θα πρέπει να συμβάλουν στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζεται το ευρύ κοινό», τονίζουν.

10:25 Οι φωτογραφίες των συντριμμιών του F-15 που δημοσίευσαν ιρανικά ΜΜΕ



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν φωτογραφίες στις 3 Απριλίου που ισχυρίζονται ότι απεικονίζουν τα συντρίμμια ενός αεροπλάνου μαχητικού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ το οποίο καταρρίφθηκε από την Ιρανική Φρουρά της Επανάστασης.

Τα συντρίμμια συμφωνούν με χαρακτηριστικά ενός F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

09:49 Investing, Reuters - ΗΠΑ: Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποιούν για αποκλεισμό διαρκείας των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν είναι απίθανο να εγκαταλείψει σύντομα τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, καθώς θεωρεί τον έλεγχο της πιο κρίσιμης πετρελαϊκής αρτηρίας του κόσμου ως το βασικότερο μέσο πίεσης απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η Τεχεράνη σκοπεύει να συνεχίσει να περιορίζει τη διέλευση από τη θαλάσσια οδό, ώστε να διατηρεί τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας άμεση οικονομική πίεση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή έξοδο από τη σύγκρουση που διαρκεί ήδη πέντε εβδομάδες.

09:42 Η Τεχεράνη εκτελεί δύο μέλη «παράνομης» οργάνωσης της αντιπολίτευσης



Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν σήμερα δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εκτός νόμου οργάνωση της αντιπολίτευσης και ενέργειες με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία.

Οι εκτελέσεις αυτές είναι οι πιο πρόσφατες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν με στόχο φερόμενα μέλη της οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού (ΜΕΚ), με τέσσερα άλλα πρόσωπα να έχουν εκτελεστεί στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε.

«Ο Αμπολχάσαν Μονταζέρ και ο Βαχίντ Μπανιαμεριάν (…) απαγχονίστηκαν μετά τη δίκη τους και αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή τους», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan Online.

Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί για απόπειρα «εξέγερσης με συμμετοχή σε πολλαπλές τρομοκρατικές ενέργειες», «συμμετοχή στην ομάδα MEK και πράξεις δολιοφθοράς με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία δεν διευκρίνισε την ημερομηνία σύλληψής τους.

Η οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού, που υποστήριξε την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 προτού έρθει σε ρήξη με τους Ιρανούς ηγέτες τη δεκαετία του 1980, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη.

Today, Iran executed brave political prisoners Vahid Bani Amerian and Abolhassan Montazer for their alleged membership in the opposition MEK and for seeking to overthrow the regime.



The intl. community must take action to condemn these killings. Silence isn’t acceptable.… pic.twitter.com/t0FC53TJfO — Coalition of Young Iranians (@CYIYouth) April 4, 2026

09:35 Για την επόμενη εβδομάδα αναβλήθηκε η ψηφοφορία του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ



Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα επί ενός σχεδίου απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν χθες Παρασκευή διπλωμάτες, αν και η Κίνα – που έχει δικαίωμα βέτο—έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εγκρίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη επιτρέπει τη χρήση βίας.

Η συνεδρίαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν αρχικά προγραμματισμένη για χθες Παρασκευή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για σήμερα. Διπλωμάτες δήλωσαν ότι πλέον αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στο σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν ήταν αντίθετες η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί πολλές φορές ώστε να αλλάξει η φρασεολογία του.

Το Μπαχρέιν, που προεδρεύει αυτή την περίοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου ων και ΗΠΑ, οριστικοποίησε την Πέμπτη ένα προσχέδιο, το οποίο εγκρίνει τη χρήση «όλων των αναγκαίων αμυντικών μέσων» για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.

Η διαφορά αυτής της τελευταίας εκδοχή του προσχεδίου είναι ότι, ενώ ουσιαστικά επιτρέπει τη χρήση βίας «στα Στενά του Ορμούζ και στα παρακείμενα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών», διευκρινίζει ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να είναι «αμυντικού χαρακτήρα».

Ωστόσο σε δηλώσεις του στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη ο απεσταλμένος της Κίνας στον ΟΗΕ Φου Κονγκ δήλωσε ότι αρνείται να εγκρίνει τη χρήση βίας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση «θα νομιμοποιούσε την παράνομη και χωρίς διακρίσεις χρήση βίας, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης και σε σοβαρές συνέπειες».

Για να εγκριθεί ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας χρειάζονται τουλάχιστον εννέα ψήφοι υπέρ – σε σύνολο 15—και να μην ασκήσουν βέτο τα πέντε μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία).

09:30 Ένοπλοι Ιρανοί πυροβολούν εναντίον αμερικανικών ελικοπτέρων



Ένοπλοι Ιρανοί άνδρες πυροβόλησαν εναντίον αμερικανικών ελικοπτέρων που πραγματοποιούσαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους πιλότους του καταρριφθέντος μαχητικού F-15, σύμφωνα με βίντεο που επαληθεύτηκε από το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τρεις άνδρες με λευκά πουκάμισα και μαύρα παντελόνια να πηδούν από ένα αυτοκίνητο δίπλα σε ένα χωράφι στα νοτιοδυτικά του Ιράν. Καθώς περνάει ένα ελικόπτερο που πετάει χαμηλά, οι άνδρες ανοίγουν πυρ με αυτό που φαίνεται να είναι αυτόματα όπλα. Ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο περιστρέφει την κάμερα προς τα αριστερά για να δείξει ένα δεύτερο ελικόπτερο, στο οποίο οι άνδρες συνεχίζουν να πυροβολούν.

And here is the scene of the FARAJA (Iranian Law Enforcement Command) engagement with American Blackhawks at low altitude. One Blackhawk was confirmed hit by Iran. It was a catastrophic day for the United States; many more are to follow. pic.twitter.com/657Th0J4xI — NEUTRINO (@ETERNALPHYSICS) April 3, 2026

09:15 Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό μετά την καταστροφή μιας ακόμη γέφυρας στον ποταμό Λιτάνι χθες



Ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε για μία ακόμη φορά τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνοντας ότι πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ, αφού χθες Παρασκευή κατέστρεψε μια ακόμη γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι στον ανατολικό Λίβανο.

Στο μεταξύ, επίσης χθες, τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι τραυματίστηκαν - δύο από τους οποίους σοβαρά - σε έκρηξη που σημειώθηκε στο εσωτερικό εγκατάστασης του ΟΗΕ κοντά στην ελ Αντέισε.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε ρουκέτα.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», με δημοσιογράφο του AFP να κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της πόλης.

Στόχος του ισραηλινού στρατού έχουν γίνει και οι γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, με στόχο να αποκόψει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου από την υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Στην πιο πρόσφατη τέτοια επίθεση «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν την Παρασκευή (σ.σ. χθες) τη γέφυρα που συνδέει τη Σόχμορ με την Μάσγαρα, προκαλώντας την καταστροφή της», μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI).

Το Ισραήλ έχει ήδη καταστρέψει πέντε γέφυρες στον Λιτάνι, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της μεθορίου, μια περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας».

08:45 Ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη των ΗΠΑ ψάχνουν τον πιλότο



Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και σε ιρανικά μέσα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, δείχνουν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη των ΗΠΑ να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από την περιοχή της κατάρριψης.



08:45 Η περιοχή που έπεσε ο Αμερικανός πιλότος



Η Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad είναι μια αγροτική και ορεινή περιοχή και οι ιρανικές αρχές προέτρεψαν επίσης τους πολίτες να ερευνήσουν τις παρακείμενες επαρχίες Chaharmahal και Bakhtiari.

08:42 Το Ιράν καλεί τους πολίτες «να πυροβολήσουν» αν δουν τον πιλότο



Σε ξεχωριστό μήνυμα, το Ιράν καλούσαν το κοινό να «πυροβολήσει αν τους δει». Παράλληλα, η ιρανική στρατιωτική τηλεόραση IRIB υπενθύμισε στους πολίτες να μην επιτρέψουν κακομεταχείριση του πιλότου: «Πολλοί άνθρωποι στο νοτιοδυτικό Ιράν έσπευσαν με ιδιωτικά οχήματα στην περιοχή γύρω από τον τόπο συντριβής του αμερικανικού μαχητικού για να συλλάβουν τον πιλότο. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν τον κόσμο να μην αφήσει κανέναν να κακομεταχειριστεί τον πιλότο».

08:40 Αμοιβή και μπόνους δίνει το Ιράν σε όποιον βρει τον Αμερικανό πιλότο



Ανακοίνωση με την οποία δίνει αμοιβή και μπόνους σε όποιον βρει τον Αμερικανό πιλότο του F-15 εξέδωσε το Ιράν: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Iran’s state broadcaster IRIB urged people in Iran to capture US pilot or pilots and hand them over alive to military forces in exchange for a reward, following unconfirmed reports of a US fighter jet crash in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. pic.twitter.com/wzn6024lOI — Iran International English (@IranIntl_En) April 3, 2026

08:30 Και δεύτερο αμερικανικό μαχητικό καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν



Και δεύτερο αμερικανικό μαχητικό καταρρίφθηκε την Παρασκευή πάνω από το Ιράν. Το F‑15 είχε πλήρωμα δύο ατόμων: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα.

Ένας από τους δύο διασώθηκε ήδη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η αναζήτηση για τον δεύτερο συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και CBS News.

Ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι ανακοίνωσε ότι προσφέρεται αμοιβή 60.000 δολαρίων σε πολίτες που θα συλλάβουν ζωντανό τον πιλότο ή τους πιλότους και θα τους παραδώσουν στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

07:57 Όσα γνωρίζουμε για τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στην επαρχία Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad και στον Κόλπο την Παρασκευή.

Το πρώτο αεροσκάφος ήταν ένα F‑15E Strike Eagle με πλήρωμα δύο ατόμων. Ο ένας διασώθηκε, ενώ ο δεύτερος παραμένει αγνοούμενος. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δύο ελικόπτερα Black Hawk που συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης δέχθηκαν πλήγμα αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις βάσεις τους.

Το δεύτερο αεροσκάφος ήταν ένα A‑10 Warthog, και σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται τα μέσα των ΗΠΑ, ο μοναδικός πιλότος διασώθηκε.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε ένα «νέο προηγμένο» σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας για την κατάρριψη του F‑15E, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του Ιράν εξακολουθούν να διαθέτουν ικανότητα μάχης απέναντι στον αμερικανικό στρατό.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε ότι προσφέρεται αμοιβή σε όποιον συλλάβει ζωντανούς τους Αμερικανούς πιλότους.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

07:49 Ιράν: Πολλές εκρήξεις ακούγονται στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης

Δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε σήμερα το πρωί ότι ακούγονται πολλές εκρήξεις στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, ένας τομέας της πρωτεύουσας του Ιράν που έγινε στόχος και χθες Παρασκευή ισχυρών πληγμάτων.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 07:30 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) και συνοδεύτηκαν από έναν ισχυρό ήχο, που έμοιαζε με αυτόν που κάνουν τα drones, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

07:12 Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε κατοικημένες περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, με τραυματία στο Τελ Αβίβ



Πυραυλική επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στον ουρανό φάνηκαν πυρομαχικά διασποράς, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε στο Τελ Αβίβ.

Οι Αρχές αξιολογούν την έκταση των ζημιών, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την κατάσταση του τραυματία.

07:11 Η Χεζμπολάχ ανακοινώνει επίθεση με drones σε στρατώνες στο βόρειο Ισραήλ



Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής εγκατάστασης στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την οργάνωση, στόχος ήταν οι στρατώνες Liman, βόρεια της πόλης Ναχαρίγια, με την επίθεση να πραγματοποιείται στις 00:50 τα ξημερώματα (τοπική ώρα).

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι χρησιμοποίησε «σμήνος επιθετικών drones», στοχεύοντας στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στα σύνορα Λιβάνου–Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ισραηλινή πλευρά για το περιστατικό. Ωστόσο, παρόμοιες επιθέσεις με drones και ρουκέτες έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στην περιοχή της Ναχαρίγια στο παρελθόν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

07:10 Νέα αεροπορική επίθεση σε βάση παραστρατιωτικών στο Ιράκ



Νέα αεροπορική επίθεση σημειώθηκε εναντίον εγκαταστάσεων παραστρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε επιδρομή στο αρχηγείο της 34ης Ταξιαρχίας των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) στην πόλη Μοσούλη.

Σύμφωνα με πηγή της ιρακινής αστυνομίας, ακολούθησε δεύτερη επίθεση που στόχευσε το αρχηγείο των PMF στην πόλη αλ-Κάιμ, στη δυτική πλευρά της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές ή τυχόν θύματα.

07:00 Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν καλεί τους πολίτες να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

Νωρίτερα, τέσσερις πολίτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές στη Σίτρα, κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, από θραύσματα που έπεσαν «κατά την αναχαίτιση ιρανικών drones».

06:47 Δεν υπάρχουν τραυματισμοί από πτώση συντριμμιών στο Ντουμπάι Internet City

Οι Aρχές στο Ντουμπάι αναφέρουν ότι υπήρξε ένα ακόμη περιστατικό με πτώση συντριμμιών, αυτή τη φορά στο Ντουμπάι Internet City

«Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι ανταποκρίθηκαν σε ένα μικρό περιστατικό που προκλήθηκε από συντρίμμια εναέριας αναχαίτισης που έπεσαν στην πρόσοψη του κτιρίου Oracle στο Dubai Internet City», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι σε ανάρτηση στο X.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το γραφείο ανέφερε ότι συντρίμμια έπεσαν στην πρόσοψη ενός κτιρίου στην περιοχή της μαρίνας του Ντουμπάι και ότι δεν αναφέρθηκε πυρκαγιά ή τραυματισμοί.

Authorities confirm that they responded to a minor incident caused by debris from an aerial interception that fell on the facade of the Oracle building in Dubai Internet City. No injuries were reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 4, 2026

06:43 Ρεπουμπλικάνος στις ΗΠΑ δηλώνει ότι δεν θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός εάν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο

Ο Τζον Κέρτις, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία της Γιούτα, δήλωσε ότι ενώ υποστηρίζει την επίθεση Τραμπ κατά του Ιράν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα πρέπει να προβεί σε επίσημη κήρυξη πολέμου εάν πρόκειται να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Ενώ υποστηρίζω τη διατήρηση της ετοιμότητάς μας και την αναπλήρωση των αποθεμάτων, δεν μπορώ να υποστηρίξω τη χρηματοδότηση περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου από το Κογκρέσο», δήλωσε ο Curtis σε μια ανάρτηση στο X.

I stand by the President’s actions taken in defense of our national security interests in the Middle East. But we must be clear-eyed about history and the Constitution. While I support maintaining our readiness and replenishing stockpiles, I cannot support funding for further… — Senator John Curtis (@SenJohnCurtis) April 3, 2026

Ενώ το Σύνταγμα των ΗΠΑ αναθέτει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο, οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα διεκδικήσει ευρεία εξουσία να ξεκινούν στρατιωτική δράση χωρίς καμία επίσημη διακήρυξη ή έγκριση από τους νομοθέτες.

06:35 Στενά του Ορμούζ: «Πέρασε» πλοίο γαλλικών συμφερόντων



Γαλλικής ιδιοκτησίας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, που ανήκει στη γαλλική εταιρεία CMA CGM, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ. Οι ναυτιλιακοί αναλυτές του Kpler ανέφεραν ότι «είναι το πρώτο πλοίο που ανήκει σε μεγάλη δυτικοευρωπαϊκή εταιρεία που διέρχεται από τα Στενά, μετά από ένα και πλεόν μήνα πολέμου.

Για την επόμενη Δευτέρα αναβλήθηκε στο μεταξύ, η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με προσχέδιο που υπέβαλε το Μπαχρέιν και που, εάν εγκριθεί, θα εξουσιοδοτεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να χρησιμοποιήσουν «όλα τα απαραίτητα αμυντικά μέσα» για να εξασφαλίσουν τη διέλευση μέσω της πλωτής οδού.

06:34 Ισραήλ: «Προσγειώθηκε» βόμβα διασποράς χωρίς να εκραγεί

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel η τελευταία επίθεση του Ιράν με βαλλιστικό πύραυλο στο κεντρικό Ισραήλ άφησε κεφαλή διασποράς που δεν εξερράγη. Πυροτεχνουργοί έχουν σπεύσει για να την απομακρύνουν.

An unexploded Iranian cluster munition that landed in central Israel a short while ago. pic.twitter.com/ipgBTLVb6e — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

06:33 Ιράν: Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου χλευάζει τις ΗΠΑ για τον αγνοούμενο πιλότο

Ο πρόεδρος του Kοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, χλευάζει τις Ηνωμένες Ποιτείες, την ώρα που τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης κάνουν λόγο για δύο καταρρίψεις αμερικανικών αεροσκαφών και για επικήρυξη του αγνοοούμενου πιλότου του F 15.

«Αφού νίκησαν το Ιράν 37 συνεχόμενες ημέρες, αυτός ο λαμπρός πόλεμος χωρίς στρατηγική που ξεκίνησαν έχει πλέον υποβαθμιστεί από «αλλαγή καθεστώτος» σε «Γεια, μπορεί κανείς να βρει τους πιλότους μας, παρακαλώ;», αναφέρει σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ.

After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?🥺”



Wow. What incredible progress. Absolute geniuses. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

06:28 Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση για τη διάσωση του αγνοούμενου πιλότου στο Ιράν

Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν επιχείρηση στο Ιράν με σκοπό τη διάσωση του αγνοούμενου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Telegraph» της Βρετανίας, η οποία δεν παραθέτει πηγές.

05:15 Θραύσματα βλήματος που αναχαιτίστηκε έπεσαν σε κτίριο στο Ντουμπάι



Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενημέρωσαν τα ξημερώματα πως συντρίμμια προερχόμενα από την αναχαίτιση απροσδιόριστου βλήματος έπεσαν σε κτίριο στην περιοχή της μαρίνας στο Ντουμπάι.

Δεν προκλήθηκε πυρκαγιά ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διευκρίνισαν.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

03:55 Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα πως εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού.

03:09 Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην Μπέερ Σέβα – Ζημιές σε προάστια του Τελ Αβίβ

Πυρομαχικά διασποράς έφεραν οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν τη νύχτα της Παρασκευής εναντίον του Ισραήλ και αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

🚨 🇮🇷 🇮🇱 BREAKING: Iranian Missile hits a military factory in Beersheba, Israel tonight with high damagepic.twitter.com/7Wvhr4AWaM — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 3, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ωστόσο έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε προάστια του Τελ Αβίβ και πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη Νεότ Χοβάβ, νότια της πόλης Μπέερ Σέβα.

No injuries are immediately reported after an Iranian ballistic missile carrying a cluster bomb warhead spread bomblets across central Israel.



The submuntions hit several cities in the Tel Aviv area, causing damage, according to rescue services. pic.twitter.com/O7Pz4cGpVb — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

02:15 Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτιση των βαλλιστικών πυραύλων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα του.

01:54 Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής για τα αεροσκάφη των ΗΠΑ που καταρρίφθηκαν

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε μόλις καταρρίφθηκε το F-15E διέσωσε τον ένα εκ των δύο πιλότων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το τι έχει συμβεί στο δεύτερο μέλος του πληρώματος παραμένει άγνωστο, αλλά το CBS αναφέρει ότι οι έρευνες συνεχίζονται, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους.

Αναφέρεται ότι η ομάδα διάσωσης περιλάμβανε δύο ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος A-10 Warthog. Προσθέτει ότι ένα από τα ελικόπτερα που μετέφερε τον διασωθέντα πιλότο από το F-15 δέχθηκε πυρά από ελαφρύ οπλισμό, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό — ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το CBS αναφέρει επίσης ότι το A-10 Warthog χτυπήθηκε, με τον πιλότο να εκτινάσσεται πάνω από τον Κόλπο και στη συνέχεια να διασώζεται. Ο στρατός του Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε ένα A-10 Warthog, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης — δεν είναι σαφές αν πρόκειται για το ίδιο αεροσκάφος στο οποίο αναφερόταν το CBS.

Επαληθευμένο οπτικό υλικό φαίνεται να δείχνει ένα αμερικανικό αεροσκάφος C-130 και δύο ελικόπτερα να αναζητούν το πλήρωμα του μαχητικού στην επαρχία Χουζεστάν.

Υπήρξαν επίσης αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός ανέστειλε επιθέσεις στην περιοχή, όσο διεξάγεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο NBC «βρισκόμαστε σε πόλεμο» και ότι η επίθεση στο μαχητικό δεν θα επηρεάσει τυχόν διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

02:00 Η έρευνα για τον δεύτερο πιλότο είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της νότιας επαρχίας Κοχγκιλούγιε-Μπογιεραχμάντ του Ιράν δήλωσε ότι, παρά τις «εκτεταμένες προσπάθειες» των ΗΠΑ με τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον «αγνοούμενο πιλότο» του καταρριφθέντος μαχητικού F-15 συνεχίζονται με «πλήρη ένταση».

Σύμφωνα με αναφορά του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars News Agency, ο αναπληρωτής δηλώνει ότι «οι προσπάθειες της αστυνομίας, των δυνάμεων ασφαλείας και των τοπικών κατοίκων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του πιλότου συνεχίζονται» και καλεί τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρχές σε περίπτωση που έχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον «αγνοούμενο πιλότο».

Αν και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού καταρρίφθηκε το αεροσκάφος, μέχρι στιγμής αναφέρονται συχνά δύο επαρχίες από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν - η επαρχία Κοχγκιλούγιε - Μπογιεραχμάντ και η επαρχία Χουζεστάν».

01:11 ΗΠΑ: Σε εξέλιξη έρευνες μετά από πτώση αεροσκάφους στο νοτιοδυτικό Ιράν

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την πτώση αεροσκάφους στο νοτιοδυτικό Ιράν, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι ένα μέλος του πληρώματος έχει εντοπιστεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός ακόμη. Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε ελικόπτερα Black Hawk που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.

00:47 Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε γέφυρα στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε χθες Παρασκευή μια γέφυρα στον ανατολικό Λίβανο, αφότου το Ισραήλ προειδοποίησε ότι σκόπευε να πλήξει δύο γέφυρες στην περιοχή προκειμένου να αποτρέψει τη μεταφορά μαχητών και όπλων της Χεζμπολάχ.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τη γέφυρα που συνδέει τις πόλεις Σόχμορ και Μάσγαρα, με αποτέλεσμα την καταστροφή της», μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «για να αποτρέψουν τη μεταφορά ενισχύσεων και στρατιωτικού εξοπλισμού» της Χεζμπολάχ σκόπευαν να πλήξουν τις γέφυρες σε Σόχμορ και Μάσγαρα, δημοσιοποιώντας χάρτη στον οποίο προσδιορίζονταν οι γέφυρες που βρίσκονταν στο στόχαστρο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων η μια από την άλλη.

00:31 Ο Τραμπ λέει πως δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα. «Ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στον Independent.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.